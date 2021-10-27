Cana can katacak gelişme! Bankalar en makul kredi teklifini sundu! Ekim ayı taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları: Ziraat, Vakıf, ING, Akbank... Kredi çekecek herkesi ilgilendiren haber geldi. Nakit sıkıntısı çeken kişiler banka kredilerine yönelmeye başladı. Kredi ihtiyacı olan yurttaşlar geri ödemesi ve faiz oranlarında kendilerine en uygun bankayı araştırıyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından TCMB politika faizini 200 baz puan düşürdüğünü açıkladı. Bu gelişmelerin ardından ilk adımı kamu bankaları attı. Kredi çekecek vatandaşlar ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde güncel faiz oranlarını sık sık araştırarak takip etmeye başladı.