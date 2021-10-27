1.914,08 ödeyene 50.000 TL taşıt kredisi! İş Bankası sıfır ve 2. el araçlar için nakit desteği veriyor!

0 KM araçlarda: Sıfır km araçlarda aracın nihai fatura değerinin 120 bin liraya kadar olan alanı amacıyla %70'i, 120 bin liranın üzerinde olan alanı için %50'si öneme alınarak hesaplanır. İkinci el araçlarda: 2. el araçlarda ise noter satış bedelini aşmamak şartıyla, taşıtın kasko değerinin 120 bin liraya kadar olan alanı amacıyla %70'i, 120 bin liranın üzerinde olan alanı amacıyla %50'si öneme alınarak hesaplanır. Vadeleri ise; sıfır km ve ikinci el taşıtlarda, 120 bin lira ve altında olması halinde azami vade 60 ay, 120 bin lira 120 bin lira üzerinde ise azami vade 36 ay ile sınırlıdır.