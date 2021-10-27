1.914,08 ödeyene 50.000 TL taşıt kredisi! İş Bankası sıfır ve 2. el araçlar için nakit desteği veriyor!
Her zaman hayallerinizi kurduğunuz otomobili almak şimdi artık daha kolay. Bu anlamda İş Bankası sıfır ve 2. el araçlar için para desteğini sağlıyor. Aylık olarak 1.914,08 ödeyene 50.000 TL taşıt kredisi veriyor. Bankalar tarafından 0 km yada ikinci el araç almak isteyenler için araç kredisi kampanyaları oluşturarak finansman desteği verilmektedir. Banklardan alınan krediler ile alınacak olan taşıtların değerine göre peşinat ödeyerek kredi çıkarıldığından 0 km ve ikinci el araçların tamamına kredi almak mümkün değildir.
0 KM araçlarda: Sıfır km araçlarda aracın nihai fatura değerinin 120 bin liraya kadar olan alanı amacıyla %70'i, 120 bin liranın üzerinde olan alanı için %50'si öneme alınarak hesaplanır. İkinci el araçlarda: 2. el araçlarda ise noter satış bedelini aşmamak şartıyla, taşıtın kasko değerinin 120 bin liraya kadar olan alanı amacıyla %70'i, 120 bin liranın üzerinde olan alanı amacıyla %50'si öneme alınarak hesaplanır. Vadeleri ise; sıfır km ve ikinci el taşıtlarda, 120 bin lira ve altında olması halinde azami vade 60 ay, 120 bin lira 120 bin lira üzerinde ise azami vade 36 ay ile sınırlıdır.
Aracın Tamamına Kredi Verilir mi?
Bankalar tarafından 0 km yada ikinci el araç almak isteyenler için araç kredisi kampanyaları oluşturarak finansman desteği verilmektedir. Banklardan alınan krediler ile alınacak olan taşıtların değerine göre peşinat ödeyerek kredi çıkarıldığından 0 km ve ikinci el araçların tamamına kredi almak mümkün değildir. Bu kredileri kullanarak sıfır veya ikinci el araç almak için elinizde bir miktar sermayeniz olması şarttır. Eğer sermayeniz yoksa %100 krediyle araç alamazsınız.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Evraklar
Bankalar taşıt kredisi kullanmak isteyenlerden bazı belgeleri ibraz etmelerini istemektedir. Başvuru için bankaların istediği gerekli belgeler ve evraklar ise;
Aracın fiyatını belirten eksper raporu veya proforma faturası,
Tc. Numaralı Kimlik belgesi,
İkamet belgesi veya elektrik, su, telefon faturalarından herhangi biri,
Ticari araçlar için oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi ve İşletmeye ait telefon faturalarından herhangi biri,