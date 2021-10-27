Ziraat Bankası online olarak anında veriyor! ATM’den çekiliyor! 50.000 TL limiti var şartları peş peşe açıklandı!

Peş peşe açıklama geldi. Nakit gereksinimi olan vatandaşlar son derece sevindi. Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası dijital kredi ile şubeye gitmeden parayı hesabınıza anında yatırıyor. Bu anlamda 1.000 TL ve 50.000 TL arası kredi çekebilirsiniz. Evraksız, formalitesiz ve kefilsiz olarak kredi çekmek isteyenlerin sık sık başvuru yaptığı yol dijital krediden geçer. Dijital kredinin sizlere sağlamış olduğu avantajlar tabi bunla da kalmamaktadır. Şube üzerinden kullanılacak olan tüketici kredisine göre faiz oranları çok daha uygundur.