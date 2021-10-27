Ziraat Bankası online olarak anında veriyor! ATM'den çekiliyor! 50.000 TL limiti var şartları peş peşe açıklandı!
Ziraat Bankası emekli ve çalışan müşterileri için açıklamada bulundu! Banka resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının hemen kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube ya da Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin." İfadelerini kullandı. Ziraat dijital kredi başvurunuz saniyeler içinde değerlendirilir, onay alması halinde ise hemen hesabınıza krediniz geçer. Maaş müşterisi olmadan başka bankalardan yalnızca 11 haneli kimlik numarasıyla kredi başvurusunda bulunacaklar
Peş peşe açıklama geldi. Nakit gereksinimi olan vatandaşlar son derece sevindi. Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası dijital kredi ile şubeye gitmeden parayı hesabınıza anında yatırıyor. Bu anlamda 1.000 TL ve 50.000 TL arası kredi çekebilirsiniz. Evraksız, formalitesiz ve kefilsiz olarak kredi çekmek isteyenlerin sık sık başvuru yaptığı yol dijital krediden geçer. Dijital kredinin sizlere sağlamış olduğu avantajlar tabi bunla da kalmamaktadır. Şube üzerinden kullanılacak olan tüketici kredisine göre faiz oranları çok daha uygundur.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.
Online başvuru
Bankamızda kayıtlı iletişim numarası bulunan müşterilerimiz, kart bilgileri ile ek kontrolleri sağlamaları durumunda, web sitemizden ve Ziraat Mobil uygulamamızdan online başvuru ile dijital kanallarımıza başvurabilecek ve tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Online Başvuru sayfasına https://bireysel.ziraatbank.com.tr sayfasından erişebilirsiniz.