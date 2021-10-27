Memurlar, kadrolu işçiler ve emekliler 15.000 ve 50.000 TL kredi için Vakıfbank ve Ziraat Bankası’na ne kadar aylık taksit ödüyorlar?

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, bir araya gelerek yeni bir kredi kampanyası, duyurdu. Bu kredi kampanyası ile birlikte müşterilerine, 15 000 TL'ye kadar gelir belgesiz 50000 TL'ye kadar da kefilsiz kredi verecekler. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üstünden gereksinim kredisi kullanmak isteyen şahıslara yeni duyurulan bu haberi ile birlikte müşteriler de kredi müracaatı nasıl yapılır merak etmektedir.