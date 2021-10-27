Anında hesaba yatıyor! Akbank 5000 TL faizsiz kredi veriyor! Akbank faizsiz kredi başvuru şartları nedir?

FAİZSİZ KREDİ NEDİR?

Bankaların kredi vermekteki temel amacı kar elde etmektir. Faizli kredi vade sayısına bağlı olarak geri ödemelerin fazla olarak yapıldığı bir kredi hizmetidir. Faizsiz kredi imkanında ise faiz oranı sıfır olarak belirlenirken, komisyon, kredi masrafı ve dosya masrafı gibi masraflar kredi talebinde bulunan kişilerden istenir. Özellikle geri ödemelerde rahatlamak isteyen ve daha rahat şartlar altında ödeme yapmak isteyenler tercihini faizsiz krediden yana kullanabilir.