Anında hesaba yatıyor! Akbank 5000 TL faizsiz kredi veriyor! Akbank faizsiz kredi başvuru şartları nedir?

Bankalar birtakım kesimlere özel olarak sıfır faizli kredi olanağı sunarken, bu şekilde kredi geri ödemelerinin mühim ölçüde rahat yapılmasına imkân tanıyor. Bu şekilde masrafsız ve kar payı olmadan sıfır maliyetli kredi alabilmenin yolu bankalar doğrultusundan açılmıştır. Emekliler, esnaflar gibi topluluklarda bankalar tarafından yayılan sıfır faizli kredi olanağından yararlanılabilecekler arasında yer alıyor.
AKBANK 5000 TL FAİZSİZ KREDİ DETAYLARI
Kredi teklifi ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi* sürecinden Akbanklı olan müşteriler için geçerlidir.
Kredi başvurusunu yeni müşteri edinimi esnasında "Başlangıç ürünleri sayfasındaki İhtiyaç Kredisi seçeneği ile " yaparak müşteri olanlar hemen, "başlangıç ürünleri sayfasındaki ihtiyaç kredisi seçeneği dışındaki seçenekler ile müşteri edinim tamamlayanlar 1 gün sonra Akbank Mobil ve İnternet üzerinden kredi kampanyasından yararlanabilir. Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan müşteriler, belge işlemleri tamamlandıktan sonra Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Müşteri olduktan sonra 3 gün içinde 0 faizli krediye başvurulabilir.
Kampanya kapsamında kullanılacak maksimum kredi tutarı 5000 TL , maksimum vade 12 aydır.
Söz konusu kredi talepleri Banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunursa karşılanacaktır. Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.