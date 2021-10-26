Son dakika! BDDK: Bankacılık sektörümüz gayet sağlam bir durumdadır

Son dakika haberi... BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır. Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir. Sektörümüz güçlü sermaye yapısını uzun zamandır devam ettirmekte, olası finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini korumaktadır." ifadelerini kullandı.
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörünün finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini koruduğunu vurgulayarak, "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir. Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır" açıklamasında bulundu.
"SEKTÖRÜMÜZ NETTE DÖVİZ FAZLASINA SAHİP"
Akben, "Bankacılık sektörü nette döviz fazlasına sahip. Vatandaşlarımızın yanıltıcı ve yorumlara itibar etmemesi önem taşımaktadır." diye konuştu.
Periyodik olarak gerçekleştirdikleri stres testleri ile başta döviz kurlarında meydana gelen değişimleri, makroekonomik göstergelerin bankacılık sektörü üzerine etkilerinin yakından takip edildiğini ve olumsuz sonuç gözlemlenmediğini vurgulayan Akben, "Bilindiği üzere, sektörümüz yabancı Para Net Genel Pozisyonu Yönetmeliği çerçevesinde özkaynaklarının yüzde 20'sini aşacak ölçüde, kısa veya uzun pozisyon alamamaktadır. En güncel verilere göre sektör nette 5,6 milyar dolar fazla pozisyondadır. Bu otomatik düzeltme mekanizması, sektörün mali sağlamlığı için kur riskini belirli bir düzeyde tutmaktadır" dedi.
"ALINAN ÖNLEMLERLE VATANDAŞ KUR RİSKİNDEN KORUNUYOR"