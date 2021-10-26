Son dakika! BDDK: Bankacılık sektörümüz gayet sağlam bir durumdadır

Periyodik olarak gerçekleştirdikleri stres testleri ile başta döviz kurlarında meydana gelen değişimleri, makroekonomik göstergelerin bankacılık sektörü üzerine etkilerinin yakından takip edildiğini ve olumsuz sonuç gözlemlenmediğini vurgulayan Akben, "Bilindiği üzere, sektörümüz yabancı Para Net Genel Pozisyonu Yönetmeliği çerçevesinde özkaynaklarının yüzde 20'sini aşacak ölçüde, kısa veya uzun pozisyon alamamaktadır. En güncel verilere göre sektör nette 5,6 milyar dolar fazla pozisyondadır. Bu otomatik düzeltme mekanizması, sektörün mali sağlamlığı için kur riskini belirli bir düzeyde tutmaktadır" dedi.

"ALINAN ÖNLEMLERLE VATANDAŞ KUR RİSKİNDEN KORUNUYOR"