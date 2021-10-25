Türkiye'nin yatırım ortamı ve teşviklerini çok iyi gördüğünü belirten Nowakowski, ülkeye Avrupa'dan ve dünyanın farklı yerlerinden doğrudan yabancı yatırımların geldiğini ifade etti.
Nowakowski, Polonyalı şirketlerin Türkiye yatırımlarında en çok tercih ettiği sektörlere de değinerek, özellikle otomotiv ve inşaatta kullanılan kimyasal malzemelerin bu alanların başında geldiğini, tarım sektöründe de daha fazla işin yapılabileceğini söyledi.
Türkiye'nin bölgesinde dominant bir ülke olduğunu aktaran Nowakoeski, "Lojistik altyapısı da gelişmiş. Polonya ve Türkiye'yi birbirine bağlayacak demir yolu da yakın zamanda açılacak. Firmalarımız Çin yerine Türkiye'yi düşünüyor. Ürün kalitesi de Türkiye'de çok daha yüksek. Maliyet avantajı da var. Bence bu bir sürecin başlangıcı ve inanıyorum ki çok enteresan sonuçlar getirecek. İkili ticaret hacmimizi de daha da geliştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
"POLONYALI YATIRIMCILAR MEDİKAL EKİPMAN VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNE DE İLGİLİ"