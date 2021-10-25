Akgüloğlu, muhtemelen gelecek ay kozmetik sektörü ve Türkiye'deki potansiyel partnerlerle bir video konferans gerçekleştireceklerini de bildirerek, "Polonyalı yatırımcılar ve şirketler, Türkiye'nin Orta Doğu pazarı üzerindeki gücünün farkında ve burada faaliyet alanlarını güçlendirerek Orta Doğu, Kuzey Afrika ve hatta Yakın ve Uzak Doğu ülkelerine ihracat yapmak istiyorlar." diye konuştu.

Firmaların Türkiye'nin coğrafi yakınlık ve diğer avantajlarından faydalanmak istediklerini aktaran Akgüloğlu, Polonyalı hazır giyim firması LPP'nin Türkiye'ye yatırım kararının arkasında da Türk moda üreticileriyle eski ilişkileri ve firmanın ülkede güçlü tedarik ağının olmasının yattığını anlattı.