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    • Ekonomi
    • 25.10.2021 09:28
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    • 25.10.2021 09:57
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    Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ne kadar?

    Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmüştü. Bu gelişme sonrası kamu ve özel bankaları tarafından kredi faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceği merak ediliyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ne kadar? İşte detaylar...

    Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ne kadar?

    Son dakika haberi... Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekecek olanların gündemindeki yerini koruyor. Bankalara uğrayıp kredi çekecek olanlar son oranları merak ediyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ne kadar? İşte son gelişmeler...

    HALKBANK'TAN AÇIKLAMA

    Halkbank tarafından yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

    İşte güncel kredi faiz oranları;

    HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1,63
    Konut kredisi: 1,38
    Taşıt kredisi: 1,54

    ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1,59
    Konut kredisi: 1,37
    Taşıt kredisi: 1,59

        VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: 1,61
        Konut kredisi: 1,37
        Taşıt kredisi

        0 Km Taşıt Kredisi Kampanyası

        50.000 TL-48 Ay-%1.50-1.564,47 TL

        2. El Taşıt Kredisi Kampanyası

        50.000 TL-48 Ay-%1.50-1.564,47 TL

        MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 16'YA İNDİRMİŞTİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdüğü kaydedildi.

        Duyuruda, küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri ve salgının etkisiyle gerilemeye başladığı belirtildi.

        Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantların küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ifade edilen duyuruda şu değerlendirmeler yapıldı:

        "Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

            Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında bir toparlanma gözlenmektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir."
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            Haberler Ekonomi Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ne kadar?
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