Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ne kadar?

Son dakika haberi... Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekecek olanların gündemindeki yerini koruyor. Bankalara uğrayıp kredi çekecek olanlar son oranları merak ediyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ne kadar? İşte son gelişmeler...

HALKBANK'TAN AÇIKLAMA

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

İşte güncel kredi faiz oranları;