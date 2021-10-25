Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ne kadar?

Son dakika haberi... Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekecek olanların gündemindeki yerini koruyor. Bankalara uğrayıp kredi çekecek olanlar son oranları merak ediyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi ne kadar? İşte son gelişmeler...
HALKBANK'TAN AÇIKLAMA
Halkbank tarafından yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.
İşte güncel kredi faiz oranları;
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,63
Konut kredisi: 1,38
Taşıt kredisi: 1,54
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,59
Konut kredisi: 1,37
Taşıt kredisi: 1,59