Son dakika: Fahiş fiyatlarla vatandaşı adeta soyan zincir marketler için hesap vakti! O alanlar için 12 düzenleme

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlere yönelik Rekabet Kurulu'nun geçen yıl başlattığı soruşturmada sona gelindi.
Raportörlerin belgeler ve iktisadi analizlerle ortaya koydukları rekabet ihlaline karşı yaptırım istediği perakende zincir marketlerin sözlü savunmaları yarın alınacak.
SABAH'ta yer alan habere göre, Haksız fiyat artışının tespiti durumunda 100 bin liranın üzerinde, stokçuluk faaliyeti belirlenmesi durumunda da 545 bin liraya varan idari para cezası kesilebiliyor.