Bayram ikramiyesi ve... Yeni yılda yaşlısından gencine kadar yardım patlaması var! İşte 2022 senesinde vatandaşa verilebilecek destekler!

ÖZEL EMEKLİLİĞE YÖNELİK TEŞVİKLERE YER VERİLDİ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bütçesinde de özel emekliliğe yönelik teşviklere yer verildi. Bireysel emeklilik sistemine katılımın bütün gelir gruplarına yaygınlaştırılması ve böylece tasarrufların artırılması için sistemde kalış süresinin uzatılması için gerekli teşvik mekanizmaları sağlanacak. Bireysel emeklilik sistemine bu yılın sonu itibariyle 12.9 milyon kişi katılırken bu sayının gelecek yıl 13 milyon 500 bin, 2023'te de 14 milyon 500 bin olması bekleniyor.



BES NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.