Para biriktirip bankaya atanları çalıştırmayacak! Faizler düştü ama para kazanmaya devam ediliyor! Aylık 3.852,05 TL faiz kazancı

Bankalar tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında para birikimi oranlar bu işten çokta fazla etkilenmedi. Bankada 250.000 TL'niz varsa eğer aylık 3.852,05 TL faiz kazancı elde ediyorsunuz. Banka sistemlerinde tanınan esas hesap türlerinden biri olan mevduat hesabı, bankaya faiz karşılığında bir süreliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür. Bu sistemde faiz karşılığında paranızı belirli bir süreliğine tutma şartı koyarak, bu şart sona erdiğinde ise dilerseniz şayet geri alınmak şartıyla çekebileceğiniz bir yatırımlardan biridir.
250.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %18,00
Net Kazanç: 3.747,95 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz: %14,65
Net Kazanç: 3.050,41 TL
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Fibabanka
Kiraz Hesap
Faiz: %17,00
Net Kazanç: 3.539,73 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz: %15,25
Net Kazanç: 3.175,34 TL