Sıfır ve ikinci el fiyatlarında büyük değişim olacak uzman isim açıkladı! 260 bin liradan 320 bin liraya yükselecek! Şubat ayına kadar...

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına yükselen döviz kuru nedeniyle zam kapıda. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Faiz kararı ardından dövizde yaşanan artışın, ikinci eldeki zam oranını Şubat'a kadar yüzde 35'e çıkaracağını düşünüyoruz" dedi. Dolayısı ile, eurodaki hareketliliğin otomobil fiyatlarına yansımasına kaçınılmaz gözüyle bakılıyor. Burada asıl önemli nokta ise, en son Ağustos ayında değişime uğrayan ÖTV matrahları ile vergi dilimi sınırında kalan otomobiller.
Çünkü, bu araçların vergisiz fiyatına eurodaki artış neticesinde gelmesi muhtemel 1 TL'lik zam bile, vergi diliminin değişmesine ve dolayısı ile de bayi satış fiyatının en az 60 bin TL kadar yükselmesine yol açabilir.
Euro kuru böyle devam ederse dolu paket Egea dizel 260 bin liradan 320 bin liraya yükselecek
Eylül ayında Türkiye'de en çok satılan ilk 5 modeldeki fiyatlar üzerinden konuyu ele alırsak, örneğin Fiat Egea'nın Cross versiyonunun 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel seçeneğindeki fiyat 261 bin 900 TL olarak açıklanıyor.
Bu otomobil mevcut fiyatı ile yüzde 50'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Fakat, vergisiz fiyatı 148 bin TL olan Egea'nın söz konusu versiyonu, eurodaki artış neticesinde eğer 3 bin TL kadar zamlanır ve vergisiz fiyatı 150 bin TL'yi geçerse, bu otomobilin vergi oranı yüzde 80'lik dilime, satış fiyatı ise 321 bin TL'ye çıkmış olacak.
Fiyatlar 1 haftadır güncelleniyor
Eylül ayında en çok satan 5 model arasına 2 otomobili ile dahil olan Renault Grubu ise, fiyatlarını şimdiden güncellemeye başladı. Hatta, hem Fransız markanın hem de bünyesinde faaliyet gösteren Dacia'nın internet sitesindeki fiyatlar geçtiğimiz Cuma gününden beri güncelleniyor!
Grubun bayilerinden edindiğimiz bilgiye göre, geçtiğimiz haftaki kur artışları doğrultusunda zam kararı alan marka, her ne kadar internet sitesinden yeni fiyatları yayınlamasa da, aslında 15 Ekim Cuma günü bayilerine yeni zamlı fiyatları bildirdi.
Otomobil sektörüne yönelik veri hizmeti sunan Cardata, sektörde beklenen zam oranlarının yüzde 6'yı bulabileceğini açıkladı. Özel açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Ağustos ayındaki ÖTV matrah güncellemesinin fiilen sona erdiğini vurguladı.