Sıfır ve ikinci el fiyatlarında büyük değişim olacak uzman isim açıkladı! 260 bin liradan 320 bin liraya yükselecek! Şubat ayına kadar...

Çünkü, bu araçların vergisiz fiyatına eurodaki artış neticesinde gelmesi muhtemel 1 TL'lik zam bile, vergi diliminin değişmesine ve dolayısı ile de bayi satış fiyatının en az 60 bin TL kadar yükselmesine yol açabilir.

Euro kuru böyle devam ederse dolu paket Egea dizel 260 bin liradan 320 bin liraya yükselecek

Eylül ayında Türkiye'de en çok satılan ilk 5 modeldeki fiyatlar üzerinden konuyu ele alırsak, örneğin Fiat Egea'nın Cross versiyonunun 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel seçeneğindeki fiyat 261 bin 900 TL olarak açıklanıyor.

Bu otomobil mevcut fiyatı ile yüzde 50'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Fakat, vergisiz fiyatı 148 bin TL olan Egea'nın söz konusu versiyonu, eurodaki artış neticesinde eğer 3 bin TL kadar zamlanır ve vergisiz fiyatı 150 bin TL'yi geçerse, bu otomobilin vergi oranı yüzde 80'lik dilime, satış fiyatı ise 321 bin TL'ye çıkmış olacak.