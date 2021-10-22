Acele edin, bu araçları zamlanmadan kapın! İşte zamlanacak araç modelleri, fiyat listesi! Renault, Dacia, Hyundai, Fiat…
Sıfır araç alma hayali kuran vatandaşlar markaların modellerinin güncel fiyatlarını araştırır oldu. Markalar sık sık fiyat güncellemesi yaparken kampanyalarını da yeniliyor ve zamlanması beklenen araçları daha uygun fiyatla kapmak isteyenler için zamlanacak araç modelleri ve fiyat listesini derledik. Renault, Ford, Dacia, Hyundai, Fiat ve daha pek çok modelin 2021 Ekim ayı fiyatlarına bakarak bütçenizi ayarlayabilir ve ücretler daha da yükselmeden istediğinizi satın alabilirsiniz. Fiyatlarının yükselmesi beklenen o otomobiller!
22.10.2021 00:16
- Son Güncelleme: 22.10.2021 00:16
Otomobil sahibi olmak herkesin hayalidir ve sıfır almak istyenler otomobil markalarının güncel kampanyalarını ve fiyatları merak ederek gündemde sıklıkla araştırır oldu. Kurlardaki artış nedeniyle zamlanacağı düşünülen bazı modelleri fiyatlar güncellenmeden kapmak isteyenler için şu an ki satış ücretlerini haberimizde derledik. Renault, Ford, Dacia, Hyundai ve daha pek çok markanın modelleri 2021 Ekim ayında ne kadar?