Acele edin, bu araçları zamlanmadan kapın! İşte zamlanacak araç modelleri, fiyat listesi! Renault, Dacia, Hyundai, Fiat…

Otomobil sahibi olmak herkesin hayalidir ve sıfır almak istyenler otomobil markalarının güncel kampanyalarını ve fiyatları merak ederek gündemde sıklıkla araştırır oldu. Kurlardaki artış nedeniyle zamlanacağı düşünülen bazı modelleri fiyatlar güncellenmeden kapmak isteyenler için şu an ki satış ücretlerini haberimizde derledik. Renault, Ford, Dacia, Hyundai ve daha pek çok markanın modelleri 2021 Ekim ayında ne kadar?