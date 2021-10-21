Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 22.10.2021 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2021 08:53
    ABONE OL

    Bedava verseler yine de alınmaz bu araçla yola çıkılmaz! Dünyanın en tuhaf arabasını görenler şaştı kaldı

    Ayağımızı yerden kesen otomobiller her zaman yüksek performans, şık, göz alıcı veya lüks olmalarıyla değil kimi zaman da ilginç tasarımlarıyla karşımıza geliyorlar. Sıradan olmak isteyen bazı tasarımcılar hayal gücünün sınırlarını en üst seviyeye kadar zorluyorlar. Bu araçların üretiliş nedeni ise satıştan son galerilerde sergilenmek ve dikkat çekmek. Onların alıcıları ise genellikle koleksiyonerler oluyor. Aşağıda tasarımlarını göreceğiniz bu araçlar ise gözden uzak gönülden ırak olacak cinsten...

    Dünyanın gelmiş geçmiş en tuhaf arabaları

    Ne film ne de şaka olmaz olsun böyle araba! Dünyanın gelmiş geçmiş en tuhaf arabaları bedava verseler alınmaz... Dönem dönem üretilen bu garip tasarımlı araçlar, çoğu zaman kullanıma sunulan araçlardan bile daha çok dikkat çekiyor. Koleksiyon veya dikkat çekme amaçlı üretilen bu araçların çoğu bedava verilse de alınmayacak cinsten olsalar da, kimse göz atmadan geçmiyor. İlginç tasarımlarıyla bir dönem üretilmiş ama daha sonra bazı sebeplerden üretimi durdurulan arabalar, araba koleksiyoncularını peşinden sürüklüyor. İşte dünyanın en ilginç araba tasarımları...

    Venturi Eclectic

    2006 yılında tanıtılan Venturi Eclectic, güneş paneli ve rüzgar türbini gibi güç kaynaklarına sahip olduğu için ayrı bir öneme sahip. Elektrik prizi aracılığıyla da şarj edilebilen araç, bu şarj ile 22.5 km mesafe kat edebiliyor.

    L'Oeuf Electrique

    L'Oeuf Electrique. Zamanın şartları doğrultusunda minimal ekipmanla ortaya çıkan bu araç, mühendis Paul Arzens tarafından tasarlanmış. Motorsuz haliyle sadece 60 kg ağırlığa sahip olan, önde 2, arkada tek olmak üzere toplam 3 tekerleği bulunan 1942 model L'Oeuf Electrique, "elektrikli yumurta" anlamına geliyor. Elektrik motoru eklenince 90 kg, piller eklendiğinde de toplam 350 kg ağırlığa ulaşan araç, iki yolcu ile saatte 60 km/s hıza ulaşabiliyor ve tek şarj ile yaklaşık 100 km yol alabiliyor.

        Dodge Deora

        Dodge Deora 1967, bir pick-up olarak tasarlansa da ilginç görünümü nedeniyle seri üretime geçilemedi.

        Ferrari Modulo – Pininfarina 512 S

        Ferrari, 1970 yılındaki tasarımı Modulo ile sıra dışı olmayı başarmış. Pininfarina 512 S olarak da bilinen Ferrari Modulo, bir sürat teknesini andıran tasarımı ile çok tutmasa da 0'dan 100 km/s hıza 3.1 saniyede ulaşabiliyor ve 340 km/s hıza ulaşabiliyordu.

        Tasco 1948

        1940'lar Amerika'sının "gelecek çağın teknolojisi" figürlerini barındıran Tasco 1948, uçaklardan ilham alınarak tasarlamıştı. İkinci Dünya Savaşı uçakları ve spor model otomobil tasarımlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan aracın adı, üreticisi olan The American Sportscar Company'nin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Ağırlıklı olarak alüminyumdan üretilen model, seri üretime geçemedi.

            Peel P50

            1962-65 yılları arasında üretilen Peel P50, en ilginç tasarımlı arabalar arasında yer almayı başarıyor. Önde 2, arkada 1 olmak üzere toplam 3 tekeri bulunan bu tek kişilik aracın toplam ağırlığı sadece 59 kg. Bagajı ise ayrı bir parça olarak satılıyor. Geri vitesi bulunmayan modelde 3 ileri vites mevcut.

            Nissan S Cargo

            Nissan S Cargo, 1993-2006 yılları arasında sadece 8 bin adet satabilmiş. Ön farları, tamponu, kapıları ve camları ile başlı başına ilginç bir tasarıma sahip olan araç, en garip van modellerinden biri olmayı başarıyor.

            Stout Scarab

            Stout Scarab, üretildiği yıl olan 1936'dan çok daha sonraki çağlara ait. Tespih böceği tasarımı ve parlak metalik gri dış kaplaması dışında aracın en önemli özelliklerinden biri de sabit olan sürücü koltuğu dışında oturma düzeninin oldukça esnek olması merak uyandırıyor.

                Sebring-Vanguard CitiCar

                1974'te ABD'de üretilen Sebring-Vanguard CitiCar, golf arabalarından ilham alınarak tasarlanan bir model. 4500 dolardan satışa çıkan bu elektrikli araba, maksimum 60 km/s hıza ulaşabiliyor ve tek şarjla 60 km yol kat edebiliyordu.

                Truva Atı Arabası

                Bu araba bugüne kadar yapılmış hem en ilginç hem de en havalı arabadır. Larry Fullerton'a ait bu arabanın tuhaf arabalar arasında 60'ların sonundan Fullerton'un 1981 yılındaki ölümüne kadar dünya şampiyonluğunu elinde tutmuştur. 1972 NHRA dünya şampiyonu olarak dünya rekoru kazanmıştır. Arabanın daha yakın zamanda uyarlanmış haline; Yunanistan'a istilada yardımcı olan, Truva Atı'nı anımsatan tam anlamıyla tahtadan bir at eklenmiştir.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Kemal Kılıçdaroğlu 10 büyükelçinin maşalığını yaptı
                Haberler Teknoloji Bedava verseler yine de alınmaz bu araçla yola çıkılmaz! Dünyanın en tuhaf arabasını görenler şaştı kaldı
                    SON DAKİKA