Bu modelde 10.800 TL indirim var! En ucuz arabalar kampanyaya girdi! Citroen, Fiat, Opel, Volkswagen, Hyundai, Toyota sıfır araba fiyat listesi
Sıfır araba almak isteyenlerin çoğu markaların internet sitesi üzerinden duyurulan kampanyaları takip ediyor. Bu kapsamda da Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot sıfır araba fiyatları, otomobil alacak olanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Son olarak Citroen 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold modelinde Feel donanımlı olan 192.000 TL'lik anahtar teslim fiyatını kampanyalı haliyle 181.800 TL liraya düşürdü. Ayrıca Feel Bold modelinde 236.500 TL'de 225.700 TL'ye bir düşüş yaşandı.
20.10.2021 10:03
- Son Güncelleme: 20.10.2021 10:37
Bu modelde 10.800 TL indirim var. En ucuz arabalar kampanyaya girdi. Citroen, Fiat, Opel, Hyundai, Toyota sıfır araba fiyat listesi araba alacaklar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda araba alacak kişiler modelde fikrini netleştirerek ona göre hareket edecek. Fiyatların düşmesinin ardından araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere akın etti. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyor.