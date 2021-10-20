Bu modelde 10.800 TL indirim var! En ucuz arabalar kampanyaya girdi! Citroen, Fiat, Opel, Volkswagen, Hyundai, Toyota sıfır araba fiyat listesi

Bu modelde 10.800 TL indirim var. En ucuz arabalar kampanyaya girdi. Citroen, Fiat, Opel, Hyundai, Toyota sıfır araba fiyat listesi araba alacaklar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda araba alacak kişiler modelde fikrini netleştirerek ona göre hareket edecek. Fiyatların düşmesinin ardından araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere akın etti. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyor.