SON DAKİKA: Yapılandırmadan 5 milyonu aşkın mükellef yararlandı! 152 milyar alacak yapılandırıldı

Yetkililer, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığını belirterek, kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.