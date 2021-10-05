SON DAKİKA: Yapılandırmadan 5 milyonu aşkın mükellef yararlandı! 152 milyar alacak yapılandırıldı

Haziranda yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona erdi. Yapılandırma yasasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından aldığı bilgiye göre, düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef müracaat etti.
Bugüne kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.