Son dakika: Rönesans Holding’den "fon aktarımı" iddialarını reddeden açıklama

Rönesans Holding'den son günlerde ortaya atılan yurt dışında 'bağış' iddialarını yalanlayan bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Ilıcak ailesi üyeleri haricinde hiçbir kimseye veya kuruma bağış, karşılıksız edinim ya da her ne nam ya da şekil altında olursa olsun bir fon aktarımı yapmamıştır" denildi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Rönesans ve hissedarları, 28 senedir yurt dışında yürüttükleri faaliyetleri neticesinde elde ettikleri gelirleri yine yurt dışında tüm yerel ve uluslararası mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yatırım amacıyla değerlendirmiş ve ilgili içeriklerde bahsi geçen şirketlerden hiçbirisi Ilıcak ailesi üyeleri haricinde hiçbir kimseye veya kuruma bağış, karşılıksız edinim ya da her ne nam ya da şekil altında olursa olsun bir fon aktarımı yapmamıştır.



Türkiye'nin küresel arenadaki en güçlü şirketlerinden biri olarak bugün toplam 28 ülkede faaliyet gösteren, gelirinin yüzde 80'ini yurt dışında hayata geçirdiği projelerden elde eden Rönesans Holding, hakkındaki iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapma gereği duymuştur.



Global pazarda büyürken Türkiye'ye değer katmaya devam eden Rönesans Holding'in, iddiaların tamamını reddettiği açıklama şu şekildedir:



Rönesans, 1993 yılında Dr. Erman Ilıcak tarafından yurt dışında kurulmuştur. O günden bu yana grup şirketleriyle beraber 50'yi aşkın farklı ülkede inşaat-taahhüt ve yatırım projeleri gerçekleştirmiştir.



28. yılında bugün Rönesans, Avrupa'nın en yüksek binasını, Avrupa'daki dünyanın en uzun demiryolu tünelini, kuzey kutbunda petrokimya tesislerini, Türkmenistan'da dünyanın en büyük doğalgazdan benzin üretim tesisini, Sri Lanka'da su arıtma tesislerini, Karayipler'de hastaneleri, Kuzey Kutbu Denizi'nde 650 bin tonluk betonarme yüzer doğalgaz platformunu, Hollanda'nın en uzun karayolu tünelini ve Türkiye'de dünyanın en büyük deprem izolatörlü yapısını inşa edip ENR mühendislik ödülünü de alarak Türk mimari ve mühendisliğinin yeteneklerini tüm dünyada gururla sergilemektedir.



Rönesans, 2006 yılından bu yana ilk 100 şirket içinde bulunduğu Engineering News Record tarafından yayınlanan dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firmaları listesinde Avrupalı müteahhitler arasında 9. sırada, tüm Dünya'da ise 28. sırada yer almaktadır.

Rönesans 2012 yılında Türkiye'de taahhüt işlerine başladığında, Rönesans'ın yurt dışındaki faaliyetleri neticesinde oluşturduğu cirosu toplam 15 milyar Amerikan Dolarının üzerindeyken o günden bu yana Rönesans'ın toplam cirosunda Türkiye faaliyetlerinin payı ortalamada yüzde 19'un altında kalmıştır.



Ne yazık ki bugüne kadar bunlarla ilgili birçok yanlış ve yanıltıcı haber yayınlanmıştır. Öncelikle bu durumun, toplam 40 milyar doları aşkın değerdeki yüzlerce projeyi yurt dışında teslim etmiş, Türkiye'nin yurt dışındaki gelmiş geçmiş en büyük müteahhitlik şirketi olan Rönesans'a ve onun 75.000'i aşkın çalışanına büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye'deki faaliyetleri başladıktan sonra Rönesans, Türkiye'nin en çok istihdam oluşturan şirketleri arasında yer almış ve Rönesans'ın ana hissedarı olan Erman Ilıcak, yıllardır Türkiye'nin vergi rekortmenleri arasında bulunmuştur. Rönesans'ın bugün 75.000'i aşkın çalışanı ve Türkiye'de oluşturduğu tüm bu katma değere rağmen Türkiye'den elde ettiği ciro, toplam cirosunun ortalama yüzde 19'unu aşmamıştır.

Sağladığı istihdamla birlikte hem dünyaya hem Türkiye'ye değer katmaya devam eden Rönesans Holding, gelirinin yüzde 80'ini yurt dışındaki projelerden elde etmiştir.

Rönesans'ın tüm dünya üzerindeki haklı repütasyonuna rağmen, doğru-yanlış vakıalarla görüşlerini birbirinden ayırmaksızın birbiriyle nedensellik ilişkisi olmayan bilgileri yanıltıcı bir biçimde sıralayarak kamuoyunu yanıltacak ve Rönesans'ın, çalışanları, hissedarları, iş ortaklarının ticari itibarını zedeleyecek şekilde hazırlanan içerikleri ülkemizde yıllardır üzülerek takip ediyoruz.



Rönesans ve hissedarları, 28 senedir yurt dışında yürüttükleri faaliyetleri neticesinde elde ettikleri gelirleri yine yurt dışında tüm yerel ve uluslararası mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yatırım amacıyla değerlendirmiş ve ilgili içeriklerde bahsi geçen şirketlerden hiçbirisi Ilıcak ailesi üyeleri haricinde hiçbir kimseye veya kuruma bağış, karşılıksız edinim ya da her ne nam ya da şekil altında olursa olsun bir fon aktarımı yapmamıştır.



Rönesans, hiçbir zaman yurtiçinden yurtdışına yerel ya da uluslararası mevzuata aykırı herhangi bir fon transferi yapmamıştır. Bu konularla ilgili tüm beyan, bildirim ve açıklamalar ilgili yerel ve uluslararası mevzuata uygun olarak ilgili makamlara yapılmıştır.

Rönesans'ın kendisinin ve 75.000 çalışanının, hissedarlarının, iş ortaklarının ve tüm bu kişilerin ilişkili taraflarının ticari itibarlarını zedeleyen, asılsız, mesnetsiz ve spekülatif yayınlara karşı yasal haklarını kullanmayı tüm çerçevesiyle değerlendirdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

