İnteraktif vergi dairesi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? 6552, 6183, 6736, 7020, 7143, 7256, 7326 yapılandırma başvuru formu!

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Borç yapılandırma başvuruları e-Devlet'ten ''www.turkiye.gov.tr'' ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden "www.gib.gov.tr" üzerinden yapılmaktadır.

İsteyenler de şahsen ya da posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine giderek başvuru yapabilir.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM'ye,

İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM''ye,

Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,

Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM'ye, başvuru yapılabilir.

Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM/SGM'ye,

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçlarını e-Devlet üzerinden veya bağlı olduğu SGİM/SGM'ye 01/07/2021 – 01/11/2021 tarihleri arasında başvuru yapabilecekler.

Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmamaktadır. Tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılmaktadır.