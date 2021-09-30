İnteraktif vergi dairesi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? 6552, 6183, 6736, 7020, 7143, 7256, 7326 yapılandırma başvuru formu!

Vergi borcu yapılandırmasında son güne gelindi. Vergi borcu olanların yanı sıra KYK borcu, trafik cezaları vb borçları olan vatandaşlar da yapılandırma başvurusu yapabilecek. Haziran ayında yürürlüğe giren 7326 Sayılı Kanun ile getirilen kamuya olan borçların yapılandırılması için başvurular İnteraktif vergi dairesi üzerinden yapılıyor. Peki İnteraktif vergi dairesi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte 6552, 6183, 6736, 7020, 7143, 7256, 7326 yapılandırma başvuru formu ve diğer tüm detaylar...
BORÇ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN?
30 Nisan 2021 tarihinde vadesi dolan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredileri, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, vergi, öprü otoyol kaçak geçiş cezası gibi kamuya ödenmeyen borçların yapılandırma süresi 30 Eylül 2021 günü yani bugün sona erecek.
7326 YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI E-DEVLET
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri
Motorlu taşıt vergileri
Trafik cezaları
Seçim, nüfus, askerlik para cezaları
Maliye'ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi
Çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları
Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları
Gümrük Bakanlığı'nca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları
İl özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları
Belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacakları
Belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları
BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Borç yapılandırma başvuruları e-Devlet'ten ''www.turkiye.gov.tr'' ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden "www.gib.gov.tr" üzerinden yapılmaktadır.
İsteyenler de şahsen ya da posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine giderek başvuru yapabilir.
4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM'ye,
İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM''ye,
Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,
Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM'ye, başvuru yapılabilir.
Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM/SGM'ye,
4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçlarını e-Devlet üzerinden veya bağlı olduğu SGİM/SGM'ye 01/07/2021 – 01/11/2021 tarihleri arasında başvuru yapabilecekler.
Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmamaktadır. Tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılmaktadır.