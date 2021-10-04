Kasım'da emeklilik fırsatı! Dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat: Bağ-Kur'lular...
Emeklilik için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Daha az ödemeyle ihya imkanı için başvurular 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak. İşte emekli olmak isteyenlerin ihya imkanı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...
04.10.2021 06:59
- Son Güncelleme: 04.10.2021 06:59
Borç yapılandırması için başvuru süresi sona erdi, ancak aynı yasa kapsamında dondurulmuş hizmet süresi olan Bağ-Kur'lulara tanınan ihya kolaylığı sürüyor.
HESAP FARKI VAR
Daha önce prim tutarı yatırılmadığı için dondurulan hizmet süreleri, güncel değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödenerek kazanılabiliyor.
Ancak yapılandırma yasasıyla sağlanan imkan sayesinde, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınıyor ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılıyor.