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Haberler Ekonomi Kasım'da emeklilik fırsatı! Dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat: Bağ-Kur'lular...

Kasım'da emeklilik fırsatı! Dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat: Bağ-Kur'lular...

Emeklilik için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Daha az ödemeyle ihya imkanı için başvurular 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak. İşte emekli olmak isteyenlerin ihya imkanı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

04.10.2021 06:59 - Son Güncelleme: 04.10.2021 06:59
Kasım’da emeklilik fırsatı! Dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat: Bağ-Kur’lular...

Borç yapılandırması için başvuru süresi sona erdi, ancak aynı yasa kapsamında dondurulmuş hizmet süresi olan Bağ-Kur'lulara tanınan ihya kolaylığı sürüyor.

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Kasım’da emeklilik fırsatı! Dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat: Bağ-Kur’lular...

Emeklilik için bu sürelere ihtiyacı bulunan Bağ-Kur'lular, 1 Kasım'a kadar başvurursa bu primlerini avantajlı şekilde ihya (canlandırma) edebilecek.

Kasım’da emeklilik fırsatı! Dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat: Bağ-Kur’lular...


Dondurulan günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek.

Kasım’da emeklilik fırsatı! Dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat: Bağ-Kur’lular...

HESAP FARKI VAR
Daha önce prim tutarı yatırılmadığı için dondurulan hizmet süreleri, güncel değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödenerek kazanılabiliyor.

Kasım’da emeklilik fırsatı! Dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat: Bağ-Kur’lular...

Ancak yapılandırma yasasıyla sağlanan imkan sayesinde, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınıyor ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılıyor.

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