Camel sigara fiyat listesi 2021: Camel Yellow, Black, White, Brown, Soft sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Dün Philis Morris şirketinin satışını yaptığı sigaralara zam yapıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda diğer marka tütün ürünleri tüketen tiryakiler içtikleri sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı konusundaki yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Son açıklama JTİ'den geldi. Peki, Camel sigara fiyat listesi açıklandı mı? Camel Yellow, Black, White, Brown, Soft sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CAMEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

JTİ tarafından Camel ve Winston'a 1 TL zam yapıldığı duyuruldu. Son yapılan açıklamada, Camel ve Winston sigaralara 1 TL zam geldiği açıklandı.

İşte 4 Ekim Camel 2021 sigara fiyatları;