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    • Ekonomi
    • 30.09.2021 06:57
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    • 30.09.2021 06:57
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    Yapılandırma son gün ne zaman, saat kaçta bitiyor 2021? e- Devlet yapılandırma başvuru ekranı! Vergi borcu yapılandırma uzayacak mı?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yapılandırması bugün sona eriyor. KYK kredisi, trafik cezaları, Gelir Vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları gibi borcu olan çok fazla vatandaş yapılandırma imkanından faydalanarak borçlarından kurtuluyor. Peki, yapılandırma son gün ne zaman, saat kaçta sona erecek 2021? Vergi borcu yapılandırma uzayacak mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Yapılandırma son gün ne zaman, saat kaçta bitiyor 2021?

    Milyonlarca vatandaş tarafından borç yapılandırma hakkında araştırmalar hız kazandı. Vergi borçlarının yapılandırılması ile ilgili işlemler bugün de devam ediyor. Vergi yapılandırma işlemleri pandemiden dolayı online olarak da gerçekleştirilebiliyor. KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK kredisi borçlkarı gibi borcu olan vataş yapılandırmaya başvurabiliyor. Peki, Yapılandırma son gün ne zaman, saat kaçta sona erecek 2021? Vergi borcu yapılandırma uzayacak mı? İşte tüm detaylar!

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

    Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla gerçekleştirilebiliyor.
    Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.
    Yetkililer, vatandaşların son günleri beklemeden başvurularını yapmalarında yarar olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mükelleflerin başvurularını vergi dairelerine gitmeden, elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından daha sağlıklı olacağını belirtiyor.

        ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

        Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için 30/09/2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan alacaklara ilişkin peşin veya ilk taksit ödemesinin 01/11/2021 tarihi bitimine kadar (31/10/2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapılması gerekmektedir.
        Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021'e kadar yapmaları gerekiyor.

        Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021'e kadar yapılacak.
        Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Ödemeler, kredi veya banka kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

        HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

        7326 sayılı Kanun ile;

        Vergi ve Ceza Borçlarının Yapılandırılması
        SGK Prim Borçlarının Yapılandırılması,
        Matrah ve Vergi Artırımı,
        İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan Kamu Alacaklarına Başvuru,
        İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi,
        Pişmanlıkla Beyan,
        Davalı Borçların Sonuçlandırılması,
        Yeniden Değerleme,
        Motorlu Taşıtlar Vergisi,
        Trafik İdari Para Cezaları,
        İdari Para Cezaları,

        gibi konularda kaçırılmaması gereken fırsatlar sunulmuştur.
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        Haberler Ekonomi Yapılandırma son gün ne zaman, saat kaçta bitiyor 2021? e- Devlet yapılandırma başvuru ekranı! Vergi borcu yapılandırma uzayacak mı?
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