Yapılandırma son gün ne zaman, saat kaçta bitiyor 2021? e- Devlet yapılandırma başvuru ekranı! Vergi borcu yapılandırma uzayacak mı?

Milyonlarca vatandaş tarafından borç yapılandırma hakkında araştırmalar hız kazandı. Vergi borçlarının yapılandırılması ile ilgili işlemler bugün de devam ediyor. Vergi yapılandırma işlemleri pandemiden dolayı online olarak da gerçekleştirilebiliyor. KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK kredisi borçlkarı gibi borcu olan vataş yapılandırmaya başvurabiliyor. Peki, Yapılandırma son gün ne zaman, saat kaçta sona erecek 2021? Vergi borcu yapılandırma uzayacak mı? İşte tüm detaylar!
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla gerçekleştirilebiliyor.
Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.
Yetkililer, vatandaşların son günleri beklemeden başvurularını yapmalarında yarar olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mükelleflerin başvurularını vergi dairelerine gitmeden, elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından daha sağlıklı olacağını belirtiyor.