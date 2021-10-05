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    • Ekonomi
    • 05.10.2021 11:57
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    • 05.10.2021 11:57
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    İhtiyaç sahibi olan ailelere yardım! Hemen PTT’den parayı çekebilirsiniz! Çeşitli yardımları devlet veriyor! İşte başvuru şartları ve yeri

    Ekonomik anlamda yetersiz olan ailelere devletten yeni destek paketleri araştırılmaya devam ediyor. PTT aracılığı ile yardımlar alınabilecek ve bu yardımlar sosyal yardımlar genel müdürlüğü doğrultusundan yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan gereksinim sahibi ailelere belirli şartları taşımaları ve lüzumlu başvuruları yapmaları halinde belirli periyotlarda sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Hangi vatandaşlara hangi sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır? Kimler hangi sosyal yardımlardan yararlanabilirler? Sosyal yardım müracaat şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    İhtiyaç sahibi olan ailelere yardım! Hemen PTT’den parayı çekebilirsiniz!

    Ekonomik anlamda yetersiz olan ailelere devletten yeni destek paketleri geldi. PTT aracılığı ile yardımlar alınabilecek ve bu yardımlar Sosyal Yardımlar genel müdürlüğü doğrultusundan yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan gereksinim sahibi ailelere belirli şartları taşımaları ve lüzumlu müracaatları yapmaları halinde belirli periyotlarda sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Sosyal yardım ödemesi alabilecek vatandaşlar kimlerdir? Hangi vatandaşlara hangi sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır? Kimler hangi sosyal yardımlardan yararlanabilirler? Sosyal yardım müracaat şartları nelerdir?

    MUHTAÇ AİLELERE MADDİ DESTEK YARDIMI

    Aileye mensup tüm vatandaşlara kişi başı yardımlar yapılacak. Vatandaşların bu desteklerden faydalanabilmeleri için yapmaları gereken tek şey başvuruda bulunmak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    DEVLET İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ARTIK ELEKTRİK DESTEĞİ DE VERECEK

    Sosyal Yardımlar Genel müdürlüğünün elektrik desteğini almak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bütün koşulları belirtti.

    Bu destekten yaralanmak isteyen vatandaşlar vâkıfa giderek kayıt olmaları dâhilin de aile içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretten daha azsa, elektrik desteği alma imkânına sahiptirler. Yani destek alabilme imkânına sahip olmak için hane gelir tutarının 701 Liradan daha düşük olması şartı vardır.

    ELEKTRİK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yardımdan faydalanmak için vatandaşların yanlarında güncel elektrik faturası tutarı olması gerekmektedir. Başvuru için güncel fatura üzerinden sorgulamalar yapılır ve başvuru onaylanır. Sorgulama sonucunun olumlu olması dahilinde ücret nakit olarak verilmez, fatura tutarlarınızdan düşer.

    ELEKTRİK FATURASI YARDIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Vatandaşlar ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek başvuru talebinde bulunabilirler. Başvuru yapılırken hanede yaşayan bireylerin kimlik fotokopileri ile güncel elektrik faturasının sunulması gerekmektedir. Buna ek olarak, muhtarlıklardan temin edilebilecek olan muhtaçlık belgesi de başvuru sırasında yararlı olacaktır.

        KİMLERE GIDA YARDIMI YAPILMAKTADIR?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarından olan gıda yardımları kapsamlı bir sosyal yardımdır. İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçları bu sosyal yardım ile giderilmektedir. Özellikle dini bayramlarda yapılan bu sosyal yardımlar ihtiyaç hasıl olması durumunda diğer dönemlerde de yapılmaktadır. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için hane içerisinde kişi başı aylık gelir 701 TL'nin altında olmalıdır.

        YAKACAK YARDIMI NASIL YAPILIR?

        Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yakacak yardımları hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Bu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak kömür yardımı yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran vatandaşlar bu sosyal yardımdan yararlanmaktadırlar. Yılda bir defa verilen yakacak yardımını almak isteyenlerin hane içi kişi başı gelirleri aylık 701 TL'den az olmalıdır. Bu yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere asgari 500 kilogram olmak üzere koli yardımı yapılmaktadır. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?

        SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.

        Devletin yaptığı para yardımları ve hesapta unutulan paralar neler?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat milyonlarca kişinin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine neden oluyor.

        Devletin bilinmeyen destekleri!

        Süt Parası Ödemesi

        Bakıcı Ödemesi

        Çeyiz Destek Ödemesi

        Kreş Yardımı Ödemesi

        İş Görememezlik Ödemesi

        Eğitim Desteği

        Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi

        Doğum İzni Ödemesi

        Cenaze Yardım Ödemesi

        Doğum Parası Ödemesi

        Yol Yardımı Ödemesi

            Devlette unuttum para var mı? e- Devlet'ten unutulan para bakma yöntemi nedir?

            Devlette unutulmuş parası olanların ne kadar parasının unutulduğuna SGK üzerinden bakılabiliyor.

            İnternette tarayıcınıza https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açarak e- Devlet üzerinden unutulmuş paralarınızı kontrol edebilirsiniz.

            e- Devlet şifresi ve giriş bilgileriniz yoksa eğer; girişi T.C. kimlik numaranız ve PTT'den alacağınız şifre ile sağlayabilirsiniz.

            e- Devlet ekranını açınca sağ üst köşedeki "arama " kısmına "SGK şahıs ödeme sorgulama" yazarak SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.
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            Haberler Ekonomi İhtiyaç sahibi olan ailelere yardım! Hemen PTT’den parayı çekebilirsiniz! Çeşitli yardımları devlet veriyor! İşte başvuru şartları ve yeri
                SON DAKİKA