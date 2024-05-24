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Doğal gaz üretiminde yeni rekor: "Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız"

Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün itibari ile doğal gaz üretimimiz yeni rekora ulaştı. Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 20:19 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 20:30
Doğal gaz üretiminde yeni rekor: Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün itibari ile doğal gaz üretimimiz yeni rekora ulaştı. Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz" açıklamasını yaptı. Bakan Bayraktar, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada bu rakamla bugün 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı ürettiklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

Doğal gaz hem hane halkımızın hem meskenlerde vatandaşımızın en yoğun kullandığı yakıtlardan bir tanesi. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu ve elektrikte kullandığımız yakıt. Türkiye'nin en önemli ana enerji kaynaklarından bir tanesi.

Köylere, ulaşamadığımız yerlere doğal gazı getiriyoruz. Daha çevreci şartlarda enerjimizi sağlamamız için bizim için önemli. Elbette sanayimizin ihtiyacı olarak önemli. Bir önemli nokta da elektrik üretiminde kullanıyoruz. Biz doğal gazı büyük oranda ithal ederek kullanıyorduk. Karadeniz'de doğal gaz keşfiyle beraber kendi gazımızı üretir hale geldik.

"20 MİLYON HANEYE DOĞAL GAZ GİDİYOR"
Bu hafta itibarıyla Sakarya gaz sahasından günde 5 milyon metreküp doğal gaz üretiyoruz. Hane halkımız, meskenlerde kullanılan doğal gaza baktığımızda bugün 20 milyon haneye doğal gaz gidiyor. Bugün 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı bugün itibariyle üretiyoruz. Bugünkü rakam hane halkının yüzde 10 ihtiyacını karşılıyor. Sanayi ve elektrikte Türkiye'nin 50 milyar metreküp tüketimi var. Üretimimiz erken aşamalarda.

Esas itibarıyla hedefimiz hane halkının tüketimini kendi kaynaklarımızla ilk etapta karşılayabilmek. Şu anda 5 milyon metreküp ulaştığımız rakam. 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpü hedefliyoruz. 20 milyon eve ulaşmamız için bunu 5 katına çıkarmamız lazım. 2028'e kadar bunu gerçekleştirmek hedefimiz. Evlerimizdeki gazın tamamı bu sahadan karşılanmış olacak.

Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı!

YENİ KEŞİFLER YOLDA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün yaptığı açıklamada Karadeniz'de yeni keşiflerin yakın olduğunu bildirmişti.

Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını bildiren Bayraktar, yeni sahalarda arama faaliyetlerinin süreceğini ifade etti.

Fatih Karadeniz'de yeni sondaj çalışmalarına başladı!

YENİ SAHALARDA ARAMA ÇALIŞMARI SÜRECEK

Bakan Bayraktar konuya ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz" paylaşımında bulundu.



BERAT ALBAYRAK ve 'MİLLİ ENERJİ' POLİTİKASI

"Enerjide tam bağımsız Türkiye" hedefiyle yürütülen çalışmalarda Berat Albayrak'ın büyük emeği yadsınamaz bir gerçek.

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı olan Albayrak'ın döneminde Türkiye envanterine sondaj gemilerini dahil etmiş, o gemilerden Fatih Karadeniz'de doğal gaz keşfetmişti.

Türkiye’nin sondaj gemileri hangi görevleri yürütüyor? Berat Albayrakın attığı adımlar sonrası tarihi doğal gaz keşfine imza atılmıştı

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