Doğal gaz üretiminde yeni rekor: "Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün itibari ile doğal gaz üretimimiz yeni rekora ulaştı. Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz" açıklamasını yaptı. Bakan Bayraktar, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada bu rakamla bugün 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı ürettiklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

Doğal gaz hem hane halkımızın hem meskenlerde vatandaşımızın en yoğun kullandığı yakıtlardan bir tanesi. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu ve elektrikte kullandığımız yakıt. Türkiye'nin en önemli ana enerji kaynaklarından bir tanesi.

Köylere, ulaşamadığımız yerlere doğal gazı getiriyoruz. Daha çevreci şartlarda enerjimizi sağlamamız için bizim için önemli. Elbette sanayimizin ihtiyacı olarak önemli. Bir önemli nokta da elektrik üretiminde kullanıyoruz. Biz doğal gazı büyük oranda ithal ederek kullanıyorduk. Karadeniz'de doğal gaz keşfiyle beraber kendi gazımızı üretir hale geldik.