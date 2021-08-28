Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan sel bölgesine büyük müjde: En geç bir yıl içerisinde teslim edilecek

Kurum, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selin ardından 17 günü geride bıraktıklarını belirterek, "Devletimizin tüm imkânlarıyla milletimizin yanındayız, yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üç ilimizde köy evlerimizle birlikte 1.114 konut üreteceğiz. Bu süreçte Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, çok hızlı bir şekilde hareket ederek 10 günde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkılmış, Kastamonu'da 260 bina, 564 bağımsız bölüm, Sinop'ta 277 bina, 415 bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit sonuçlarına göre binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz. Kastamonu'da yıkım kararı aldığımız 90 binanın tamamını yıktık. Sinop'ta da yıkım kararı aldığımız 101 binadan 64'ünün yıkımını gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

"BOZKURT'UN ÇEHRESİNİ GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"