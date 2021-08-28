Son dakika! EPDK'dan elektrik faturası iddialarına yalanlama: Herhangi bir zam söz konusu değil

Açıklamada, dağıtım şirketlerinin payının 2020 yılında belirlendiği ve 2021 yılı boyunca geçerli olduğu kaydedilerek, "Dağıtım şirketlerinin EPDK'dan bu payın arttırılmasına yönelik bir talebi olmadığı gibi yasal mevzuata aykırı böyle bir talebin gelmesi halinde kabul edilmesi de söz konusu olamaz" ifadeleri kullanıldı.

TARİFELERİN HATASIZ BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINI TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"

Faturayı oluşturan kalemlerde ve belirlenen oran dışında herhangi bir gizli zam söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Rekor seviyelere ulaşan elektrik kullanımından kaynaklı artış elektrik faturalarına da yansımaktadır. Vatandaşlarımızı müsterih olmalı ve bilmelidir ki EPDK olarak görevimiz sadece tarifeleri belirlemek değil aynı zamanda faturaların hesaplanmasında bu tarifelerin hatasız bir şekilde uygulanmasını titizlikle takip etmek ve denetlemektir."