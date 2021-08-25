Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi! Sel bölgesinde ilk ihale 31 Ağustos'ta! Yangın bölgesinde maliyet 1 milyar 84 milyon lira

HERKES AFET BÖLGESİNDE OLSUN

Edinilen bilgiye göre, 7 bakanın orman yangınları ve sel bölgelerinde biten projelerle ilgili sunum yaptığı toplantıda Başkan Erdoğan, afet bölgelerine görevlendirme yaptı. Bölgede çalışan bakanlara teşekkür eden Erdoğan, "Bakanlarımız toplantının hemen ardından sel ve yangın bölgesinde olmaya devam edecek. Yaraları sarmak için herkes bölgede olsun. Kapı kapı dolaşmaya devam edin. Spekülasyonlara aldırış etmeden yola devam edin. İlk andan itibaren hemen yangın ve sel bölgesine ulaşarak gereği yapıldı. Devlet yüzünü vatandaşa gösterdi. Vatandaş devletin yanında olduğunu hissetti" dedi.