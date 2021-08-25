Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi! Sel bölgesinde ilk ihale 31 Ağustos'ta! Yangın bölgesinde maliyet 1 milyar 84 milyon lira

Başkan Tayyip Erdoğan, orman yangınları ve sel felaketlerinden sonra vatandaşlara yardım için hemen harekete geçtiklerini belirterek, parti kurmaylarına, "Yaraları sarmak için herkes bölgede olsun. Kapı kapı dolaşmaya devam edin. Sahip çıkalım, yalnız bırakmayalım, vatandaşımızın yanında olalım" talimatı verdi.
Yangın ve sel bölgeleri için kamulaştırma kararı
7 BAKAN SUNUM YAPTI
Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen ve 6 saat süren MKYK toplantısında gündem sel felaketi ve orman yangınları oldu. Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da katıldı.
HERKES AFET BÖLGESİNDE OLSUN
Edinilen bilgiye göre, 7 bakanın orman yangınları ve sel bölgelerinde biten projelerle ilgili sunum yaptığı toplantıda Başkan Erdoğan, afet bölgelerine görevlendirme yaptı. Bölgede çalışan bakanlara teşekkür eden Erdoğan, "Bakanlarımız toplantının hemen ardından sel ve yangın bölgesinde olmaya devam edecek. Yaraları sarmak için herkes bölgede olsun. Kapı kapı dolaşmaya devam edin. Spekülasyonlara aldırış etmeden yola devam edin. İlk andan itibaren hemen yangın ve sel bölgesine ulaşarak gereği yapıldı. Devlet yüzünü vatandaşa gösterdi. Vatandaş devletin yanında olduğunu hissetti" dedi.