Türkiye'de satılan en ucuz sıfır arabalar: Toyota, Citroen, Dacia, Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Opel Ağustos ayında fiyatlar değişti!

Geçtiğimiz sene oluşturulan ÖTV zammıyla ikinci el arabaların fiyatları normalin üzerinde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Bu ay ikinci el otomobil satış seviyesi önceki aylara göre düştü, vatandaşlar rotayı sıfır otomobile çevirdi. Koronavirüs salgınının otomotiv piyasasındaki etkisi hissedilmeye devam eder iken sıfır vasıta alabilmek isteyen vatandaşlar, 2021 Ağustos ayı en ideal sıfır vasıta fiyatlarını incelemeye başladı. Ağustos ayı ile eş güdümlü birtakım bankaların ideal taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle eş güdümlü sıfır araba alabilmek amacıyla bekleyen vatandaşlar, 2021 şubat en ideal sıfır araba listesi duyuruldu mı sorusuna yanıt arıyor.