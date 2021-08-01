Türkiye'de satılan en ucuz sıfır arabalar: Toyota, Citroen, Dacia, Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Opel Ağustos ayında fiyatlar değişti!

Geçtiğimiz sene oluşturulan ÖTV zammıyla ikinci el arabaların fiyatları normalin üzerinde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Bu ay ikinci el otomobil satış seviyesi önceki aylara göre düştü, vatandaşlar rotayı sıfır otomobile çevirdi. Koronavirüs salgınının otomotiv piyasasındaki etkisi hissedilmeye devam eder iken sıfır vasıta alabilmek isteyen vatandaşlar, 2021 Ağustos ayı en ideal sıfır vasıta fiyatlarını incelemeye başladı. Ağustos ayı ile eş güdümlü birtakım bankaların ideal taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle eş güdümlü sıfır araba alabilmek amacıyla bekleyen vatandaşlar, 2021 şubat en ideal sıfır araba listesi duyuruldu mı sorusuna yanıt arıyor.
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 184.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 217.000 TL
Kampanyalı fiyatı 212.000 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 231.000 TL
Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 164.900 TL
DACİA
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Fiyatı 191.400 TL
DACİA
Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull
Liste fiyatı 203.000 TL
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull
Liste fiyatı 203.000 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 168.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 159.900 TL
FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 181.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL