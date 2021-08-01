2021 model sıfır otomobiller ne kadar oldu? Volkswagen Passat, Yeni BMW 1 Serisi, Fiat Egea, Yeni Megane Sedan fiyat listesi!

PAKETE GÖRE DONANIM ÖZELLİKLERİ DEĞİŞİYOR

Yeni sezon Passat paketleri 1 benzinli ve 3 adet dizel olmak üzere toplamda 4 farklı motor seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Motorlar sahip oldukları gücü tekerleklere DSG şanzıman aracılığıyla iletiyor. Üç farklı donanımı bulunan paketleri Impression, Business ve Elegance olarak ayrılmış durumda.

Passat Impression paketinde ilk olarak 8 ayrı renkli dokunmatik radyo sistemi ile anahtarsız çalışma sistemi dikkatleri çekiyor. 16″ Aragon alüminyum alaşım içeren jantlar ve Park mesafe sensörleri sayesinde daha güvenli bir sürüş sizleri bekliyor. Ayrıca gündüz kullanım için LED farları da öne çıkan diğer detaydan birisidir.

Passast Bussiness paketinde ise ön koltukta bulunan bel destek ayarı sürücüsüne konforlu bir sürüş keyfi yaşatıyor. Hız sabitleyici ve 17″ London alüminyum alaşım jantları sayesinde güvenli bir yolculuk sizleri bekliyor. Ön sis farları ile entegre statik viraj aydınlatması sayesinde önünüzdeki nesneleri ve araçları kolayca ayrıt edebiliyorsunuz. Ek olarak içerisinde bulunan 3 tam otomatik klima sistemi sayesinde yaz ve kış aylarında sürücülere daha rahat bir ortam sağlıyor.

Elegance paketi en üst paketten birisidir. 18″ Dartford alüminyum alaşım jantlar ve LED Matrix ön farları sayesinde güvenlik düzeyi bir üst seviyeye taşınmış durumda. Isıtmalı ön koltuklar ve kolay açılır / kapanır bagaj kapağı ile kullanıcılara rahatlığı üst seviyelerde yaşatıyor. Discover Pro navigasyon sistemi ise son gelişmiş teknoloji ile yolunuzu kolayca bulmaya katkı sağlıyor.