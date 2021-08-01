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    • Ekonomi
    • 02.08.2021 07:56
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    • 02.08.2021 07:56
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    E-Devlet üzerinden başvuranlara geri ödemesiz 1.500 TL verecek! O banka resmen duyurdu

    Emekliler e-Devlet üzerinden maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıyabilirler. Garanti Bankası emeklilere ayrıca, Garanti BBVA Mobil ve internet Bankacılığından, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsiz olarak kullandırıyor. Promosyon almak amacıyla en mühim şart, maaş aldığınız bankada en az 3 sene kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap koşulu aranmıyor. Bankada 3 sene kalacağınızı taahhüt etmeniz durumunda promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 senelik vakit dolmadan emekli maaşınızı diğer bir bankaya taşımanız olası değildir. Sadece şube farklılığı yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    E-devlet üzerinden başvuranlara geri ödemesiz 1.500 TL verecek!

    Garanti BBVA resmi internet sayfası üzerinden kampanya duyurusunda bulundu. Banka doğrultusundan oluşturulan bildirime göre, e-Devlet üzerinden başvuranlara geri ödemesiz bin 500 TL verecek. Kampanyadan sadece emekliler faydalanabilecek. Garanti Bankası bünyesine yeni müşteriler kazandırmak amacıyla kampanya duyurusunda bulundu. Banka emeklilerin 3 sene maaş çekme sözü karşılığında geri ödemesiz bin 500 TL veriyor. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan şahıslara verdiği paradır.

    EFT işlemleri ücretsiz

    Banka açıklamasına göre, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1000 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.250 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 lira nakit promosyon ödemesi yapılacak.

    Garanti Bankası emeklilere ayrıca, Garanti BBVA Mobil ve internet Bankacılığından, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsiz olarak kullandırıyor.

        EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?

        Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan şahıslara verdiği paradır. 2017 senesinde Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ilaveten kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi amacıyla uyuşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.

        KAÇ YILDA BİR ALINIR?

        Promosyon almak amacıyla en mühim şart, maaş aldığınız bankada en az 3 sene kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap koşulu aranmıyor. Bankada 3 sene kalacağınızı taahhüt etmeniz durumunda promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 senelik vakit dolmadan emekli maaşınızı diğer bir bankaya taşımanız olası değildir. Sadece şube farklılığı yapabilirsiniz.

        EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

        Maaşı 1000 liranın altındaki emeklilere en az 300 lira, 1000-2000 lira arasında olanlara 375 lira 2000 liranın üstündeki maaşlara ise en az 450 lira promosyon ödeniyor. Son günlerde bankalar detaylı kampanyalarla bu paraların üstünde promosyon vermektedir.
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        Haberler Ekonomi E-Devlet üzerinden başvuranlara geri ödemesiz 1.500 TL verecek! O banka resmen duyurdu