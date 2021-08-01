E-Devlet üzerinden başvuranlara geri ödemesiz 1.500 TL verecek! O banka resmen duyurdu

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?

Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan şahıslara verdiği paradır. 2017 senesinde Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ilaveten kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi amacıyla uyuşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.