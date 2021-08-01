E-Devlet üzerinden başvuranlara geri ödemesiz 1.500 TL verecek! O banka resmen duyurdu

Garanti BBVA resmi internet sayfası üzerinden kampanya duyurusunda bulundu. Banka doğrultusundan oluşturulan bildirime göre, e-Devlet üzerinden başvuranlara geri ödemesiz bin 500 TL verecek. Kampanyadan sadece emekliler faydalanabilecek. Garanti Bankası bünyesine yeni müşteriler kazandırmak amacıyla kampanya duyurusunda bulundu. Banka emeklilerin 3 sene maaş çekme sözü karşılığında geri ödemesiz bin 500 TL veriyor. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan şahıslara verdiği paradır.
EFT işlemleri ücretsiz
Banka açıklamasına göre, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1000 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.250 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 lira nakit promosyon ödemesi yapılacak.
Garanti Bankası emeklilere ayrıca, Garanti BBVA Mobil ve internet Bankacılığından, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsiz olarak kullandırıyor.