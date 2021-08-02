Sıfır araç fiyatları, faiz oranları ve ödeme planları! 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle... 2021 Ağustos ayı Fiat, Ford ve Renault fiyat listesi!

RENAULT

Renault'nun resmi sitesinden elde ettiğimiz verilere göre şu anda ödeme basitliği sağladıkları vasıtalar ve kampanyaları şöyle:

YENİ TALIANT

Renault Finans'tan kredi kullanılması halinde geçerli olan alakalı kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg otomobilinin perakende satın alımında yapılan 231.500 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 171.500 TL peşinat ile 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seviyesi ile aylık ödeme 5.067 TL'dir. Diğer bir alternatif olarak 141.500 TL peşinat ile 90.000 TL kredi, 18 ay vade ve %0,82 faiz seviyesi ile aylık ödeme 5.590 TL seçilebilir.