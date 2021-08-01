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    • Ekonomi
    • 01.08.2021 14:26
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    • 01.08.2021 14:26
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    Dolar- Euro CANLI döviz kuru: 1 Ağustos bugün dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

    1 Ağustos dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu yatırımcıların markajında yer alıyor. Yatırımcılar 2021'in ilk 7 ayında koronavirüs salgını nedeniyle piyasalardaki risklerin de etkisiyle güvenli liman olarak gördükleri döviz bazlı enstrümanlara yöneldi. Özellikle bu dönemde dolar, euro ve altın değer kaznadı. Borsada seçici hareketler meydana gelirken, sanayi hisseleri yükseldi. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 1 Ağustos Perşembe döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    1 Ağustos bugün dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

    1 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Sorusu yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer aldı. Haftanın ikinci işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 1 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    1 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,4367

    Dolar satış: : 8,4396

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,9983

    Euro Satış: 10,0747

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,7412

    Pound satış: 11,7707

    Geride kalan yedi ayda yatırımcının önceliğinde döviz ve döviz bazlı enstrümanlar yerini korudu. Süren ilgi dolar kurunu 7.44 TL'den 8.42 TL'ye çıkardı. Artış yüzde 13.17 oranında gerçekleşti. Euro yüzde 9.49 yükseldi. Altının dolarla fiyatlanması yüzde 8.56 oranında prim yapmasına imkân verdi. Sanayi hisselerindeki artış da yüzde 8.20 oldu.

    Yükselen enstrümanlar her zaman için yatırımcıların ilgisini daha fazla çeker. Risklerin arttığı dönemlerdeyse güvenli liman olarak görülen yatırım enstrümanları daha fazla tercih edilir. Yatırımcıların tercihi ise öncelikle enflasyondan korunmak. Bu nedenle riskli varlıklar içerisinden ihracatçı sanayi şirketlerine yöneldikleri gözlendi.

        Tercihlerde neler etkili oldu?

        1 - Enflasyonun yüksek seyrinin korunması döviz bazlı enstrümanlara ilgiyi canlı tuttu.

        2 - Küresel bazda enflasyon kaygıları yüksek seyrediyor.

        3 - Merkez Bankası'nın oluşabilecek ilk fırsatta faiz indirmesi bekleniyor. Bu beklenti de döviz bazlı enstrümanları öne çıkarıyor. 4 - Risk primi yüksek ve yüksek seyrini korumaya devam ediyor.

        5 - Yatırım iklimini değiştirecek yeni bir hikâye yok.

        6 - Covid - 19 vaka sayıları artıyor.

        7 - Seçici hisse hareketleri öne çıkmaya devam ediyor. Bankalar ve mali sektör değer kaybederken sanayi hisseleri yükseliyor.
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        Haberler Ekonomi Dolar- Euro CANLI döviz kuru: 1 Ağustos bugün dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?