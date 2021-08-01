Dolar- Euro CANLI döviz kuru: 1 Ağustos bugün dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

1 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Sorusu yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer aldı. Haftanın ikinci işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 1 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
1 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,4367
Dolar satış: : 8,4396
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,9983
Euro Satış: 10,0747
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,7412
Pound satış: 11,7707
Geride kalan yedi ayda yatırımcının önceliğinde döviz ve döviz bazlı enstrümanlar yerini korudu. Süren ilgi dolar kurunu 7.44 TL'den 8.42 TL'ye çıkardı. Artış yüzde 13.17 oranında gerçekleşti. Euro yüzde 9.49 yükseldi. Altının dolarla fiyatlanması yüzde 8.56 oranında prim yapmasına imkân verdi. Sanayi hisselerindeki artış da yüzde 8.20 oldu.
Yükselen enstrümanlar her zaman için yatırımcıların ilgisini daha fazla çeker. Risklerin arttığı dönemlerdeyse güvenli liman olarak görülen yatırım enstrümanları daha fazla tercih edilir. Yatırımcıların tercihi ise öncelikle enflasyondan korunmak. Bu nedenle riskli varlıklar içerisinden ihracatçı sanayi şirketlerine yöneldikleri gözlendi.