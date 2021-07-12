Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye, her alanda gaza basmış durumda

Varank, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'nin Altyapı İnşaatı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, son dönemde yurdun dört bir tarafında gerçekleştirdikleri açılışlardan bahsetti.
Bakanlık olarak OSB'nin altyapı çalışmalarına kredi desteği sağladıklarını ve sonraki süreçleri de yönettiklerini söyleyen Varank, "Tamamlandığında Ankara Siteler'de sıkışık ve verimsiz halde bulunan mobilya üretim atölyelerini bölgeye taşımış olacağız." diye konuştu.
Varank, Siteler'in 5 binin üzerindeki işletmeyle Türkiye ve Orta Doğu'nun en büyük mobilya üretim merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, oradaki altyapı ve kurulu atölyelerin, sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılayamadığını, üretimin şehir merkezinde kalmasının da handikapları bulunduğunu anlattı.
Elmadağ OSB ile sanayicinin sırtındaki ham madde depolama, enerji ve nakliye sorunu, teknoloji yetersizliği gibi yükleri kaldıracaklarına dikkati çeken Varank, "Elmadağ OSB, şehrin merkezine sıkışıp kalmış mobilyacılarımız için önemli bir açılım olacak. OSB'miz, doğu-batı aksı üzerinde bulunması, otoyola yakınlığı ve tren yolu bağlantısıyla benzersiz bir lokasyona sahip. Tamamlandığında inşallah 5 binin üzerinde doğrudan istihdam oluşturacak." ifadelerini kullandı.
"YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİ İŞLERİNİZE ADAPTE EDİN"
Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hazırladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde ortaya konulan "imalat sanayisinin milli hasıla içindeki payını yüzde 21'e, ihracatı da 210 milyar dolara yükseltme" hedefine değinerek, bu kapsamda OSB'lere büyük iş düştüğünü vurguladı.
Hükümetleri döneminde OSB'lerin nitelik ve nicelik yönünden kaydettiği gelişmelere değinen Varank, şöyle devam etti:
"2002'de faal durumda 70 OSB vardı ve bunların çoğu ülkemizin batısında yer alıyordu. 19 yıllık süreçte yaptığımız 7,2 milyar liralık yatırımla OSB sayımızı 326'ya çıkardık. Bugün OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. OSB'lerde çevre dostu üretimi teşvik ediyor, sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi için gayret gösteriyoruz. OSB'lerde yer alan siz sanayicilerimizi kaliteli altyapı imkanlarından, nitelikli iş gücü havuzlarından ve cazip teşviklerden faydalandırıyoruz. Çünkü sanayicilerimizin sadece yatırıma ve istihdama odaklanarak, enerjisini üretimde harcamasını arzuluyoruz."