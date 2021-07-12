Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye, her alanda gaza basmış durumda

Elmadağ OSB ile sanayicinin sırtındaki ham madde depolama, enerji ve nakliye sorunu, teknoloji yetersizliği gibi yükleri kaldıracaklarına dikkati çeken Varank, "Elmadağ OSB, şehrin merkezine sıkışıp kalmış mobilyacılarımız için önemli bir açılım olacak. OSB'miz, doğu-batı aksı üzerinde bulunması, otoyola yakınlığı ve tren yolu bağlantısıyla benzersiz bir lokasyona sahip. Tamamlandığında inşallah 5 binin üzerinde doğrudan istihdam oluşturacak." ifadelerini kullandı.

"YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİ İŞLERİNİZE ADAPTE EDİN"

Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hazırladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde ortaya konulan "imalat sanayisinin milli hasıla içindeki payını yüzde 21'e, ihracatı da 210 milyar dolara yükseltme" hedefine değinerek, bu kapsamda OSB'lere büyük iş düştüğünü vurguladı.

Hükümetleri döneminde OSB'lerin nitelik ve nicelik yönünden kaydettiği gelişmelere değinen Varank, şöyle devam etti: