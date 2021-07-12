Ortaköy'de başörtülü kadınlara çirkin saldırı! "Kenar mahallenin karıları, pislikler, ben Ortaköy'de oturuyorum"

İstanbul Beşiktaş'ta bir kadın kaldırımda yürüyen başörtülülere hakaretlerde bulundu. Saldırgan kadının, başörtülü kadınları 'Surata bak. Kenar mahallenin karıları, pislikler, ben Ortaköy'de oturuyorum.' sözleriyle hedef aldığı görüldü.
O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Başörtülü kadınlara saldırı görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Twitter'da görüntülere verilen tepkilerden bazıları şöyle:
Şimdi gelmişler laiklikten Atatürkçülükten bahsediyolar. Bu vatanın her karışında başı örtülü kadınlarımız gezer ve gezecektir. Var mı engelleyecek bir cesur?