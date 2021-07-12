Ortaköy'de başörtülü kadınlara çirkin saldırı! "Kenar mahallenin karıları, pislikler, ben Ortaköy'de oturuyorum"





SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Başörtülü kadınlara saldırı görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Twitter'da görüntülere verilen tepkilerden bazıları şöyle:



Şimdi gelmişler laiklikten Atatürkçülükten bahsediyolar. Bu vatanın her karışında başı örtülü kadınlarımız gezer ve gezecektir. Var mı engelleyecek bir cesur?

