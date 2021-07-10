Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Prof. Dr. Naci Görür tespiti: Çürümüş zihniyetin temsilcisi

Varank, elektro-optik cihaz ve mercek üretimi konusunda da Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırma noktasında kararlı olduklarına dikkati çekerek, bu sebeple burada kazanılacak mühendislik ve üretim kabiliyetlerinin çok değerli olduğunu dile getirdi.

Bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezinde Türk mühendislerinin katma değerli ve yenilikçi ürünleri geliştirdiğine işaret eden Varank, "Tabanca Refleks Nişangah ailesi, Zırhlı Araç Periskop ailesi ve Holografik Refleks Nişangah ürünleri, bu faaliyetler sonucunda seri üretim aşamasına geldi. Şimdi kritik bir ürünün çalışmasının burada yapılmasını şirketimizden talep ediyoruz. Uzay alanında kullanılacak teleskopların merceklerini de ASELSAN Sivas üretebilir. Bu görevi onlara vermiş olalım. Allah'ın izniyle onu da ürettiğimizde, bu ürünü üretebilen nadir ülkelerden biri olacağız." diye konuştu.

"GİRİŞİMCİLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

ASELSAN Sivas'ın yalnızca savunma sanayisine değil, Sivas ve çevresine de çok önemli katkılar sunduğunu söyleyen Varank, üretimde kullanılan ve daha önce farklı yerlerden temin edilen parçaların artık Sivas'ın yerel tedarikçilerinden alındığını belirtti.