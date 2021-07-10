Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Prof. Dr. Naci Görür tespiti: Çürümüş zihniyetin temsilcisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, kamu-özel sektör ortaklığında, 5 yıl önce kurulan ASELSAN Sivas'ın optik bileşenler ve elektro-optik cihazlarda seri üretim yapabilen lider bir firma haline geldiğine dikkati çekti.
Girişimci olmanın, üretim yapmanın ve istihdam oluşturmanın önemini vurgulayan Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyulan "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını anlattı.
Varank, "Türk mühendislerin yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği yüksek-teknolojili ürünlerin merkezi olan bir Türkiye" konumuna gelmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"ASELSAN Sivas, bu hedef doğrultusunda attığı adımlarla savunma sanayi ekosistemimize 100 milyon dolarlık bir katkı sağladı. Daha da önemlisi, kullandığı teknolojileri yerlileştirmek üzere birbirinden kıymetli Ar-Ge çalışmalarına imza attı. Kendi Ar-Ge merkezine ve tasarım ofisine sahip olan şirket, 5 yıl gibi kısa bir sürede güvenlik güçlerimize çok kritik ürünlerin teslimatını gerçekleştirdi. 40 bin gündüz görüş dürbünü, 25 bin gece görüş dürbünü, 30 bin refleks nişangah ve 2 bin keskin nişancı dürbünü bunlardan sadece bazıları. Yine 2 bin 500'ün üzerinde çok hassas sürekli odaklı termal kamera objektifi burada üretilebiliyor. Optik Litografi, Laser Optik ve Band Pass filtre gibi birçok kritik teknoloji burada geliştirildi. 300'ü aşkın hassas optik ürün ASELSAN Sivas'ta üretilebiliyor."
"UZAY TELESKOBU MERCEĞİNİ ÜRETTİĞİMİZDE NADİR ÜLKELERDEN OLACAĞIZ"
Üretilen ürün kalemlerinin tamamına yakınının belli miktarlarda ihraç edildiğini vurgulayan Varank, "Made In Türkiye" damgalı ürünlerin Sivas'ın merkezinden çıktığını ve dünyanın dört tarafında kullanıldığını anlattı.