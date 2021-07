Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Türkiye'nin Gençleri 2020 araştırması 34 ilden 8 bin 200 genci kapsaması ve sonuçları itibariyle ufuk açıcı bir çalışmadır. Bu rapor yol gösterici bir mahiyettedir. Bu tablo bize gençlerin onlar adına ahkam kesenlerden çok daha doğru şekilde hayatı, ülkesi ve dünyayı okuduğuna işaret ediyor. Ben sizlerden ümitliyim. Ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz. Gençlerine sahip çıkan toplumlar geleceklerine de güvenle bakarlar. Türkiye genelinde 9 olan gençlik merkezi sayısını 374'e ulaştırdık. Spor merkezi sayımızı 3915'e çıkardık.

Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye yükselttik. Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e indirdik. Ardından da dedik ki biz madem ki Fatih'in nesilleri olarak hayata bakıyoruz, 18 yaşında İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih'in torunlarına 18 yaşında oy kullanma hakkını verelim. Gençlerin enerjisini siyasete daha da fazlasıyla yükselttik. İnşallah gelecekte daha büyük başarılara imza atacağız.

GENÇLERİN KANI ÜZERİNDEN KENDİLERİNE İKBAL DEVŞİRMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ

Biz son 35 yıldır binlerce evladını bölücü teröre kurban vermiş bir toplumuz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına gönlümüz razı değildir. Ulaşamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Sizlerden sadece hedeflerinize odaklanmanızı istiyorum. Her biriniz inşallah çok önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. Bilimde, sanatta, sporda, teknolojide çığır açacak projelere inşallah sizler imza atacaksınız. Sizlerden sabırla, yılmadan inandığınız değerler uğruna mücadele etmenizi istiyorum. Çanakkale Zaferi'nden 15 Temmuz destanına kadar her yerde siz vardınız, inşallah bundan sonraki destanları da siz yazacaksınız. Dün kılıçla yol açan sizlerdiniz. Kalemle medeniyet inşa eden sizlerdiniz. Yarın bilgisayarla geleceğin kodlarını yazan da sizler olacaksınız.