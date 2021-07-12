Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalar

88 üyesi ve 150 paydaşı ile gençlik alanında ülkemizin en kuşatıcı işbirliği zemini olan bu platform hayata geçirdiği projelerle önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Platform ayrıca dergiler, yurtlar, burslarla gençlerimize eğitim hayatlarında destek olmaktadır. Milli ve manevi değerleri gözeten STK'lara yönelik algı operasyonlarının artttığı dönemde platform bünyesinde oluşturulan dayanışmayı önemli buluyorum. Siyasette de sivil toplumda da başarının anahtarı birlik, beraberliktir. Asıl güç sayıda çoklukta değil kalitededir, niteliktedir. STK'ların hayırda yarışırken öbür tarafta güç birliği yapması çok değerlidir.

KİMSENİN GENÇLERİMİZİ&NBSP;YAFTALAMAYA HAKKI YOKTUR

Ülkemizde bir kısım medya ve muhalefet gençleri tanımak yerine genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları genç tanımı milyonlarca insanı yaftalıyor. Gençlerle ilgili konuşan hiç kimsenin gençlerimizi kendi meşrebince yaftalamaya hakkı yoktur. Gençleri kazanmak için önce onları dinlemek, onlara kulak vermek, onlarla duygudaşlık gerekir.

UFKU VE VİZYONU AÇIK PIRIL PIRIL GENÇLERE SAHİBİZ

Bir süredir ülkemizin farklı köşelerinden genç kardeşlerimizi Millet Kütüphanesi'nde ağırlıyoruz. Şimdiye kadar siyasetten dış politikaya kadar E-spor'dan teknolojiye uzanan çok geniş bir yelpazede gençlerimizle fikir teatisinde bulunduk. Diyarbakırlı genç kardeşimiz Yusuf'un davetine icabetle en son buluşmamızı Diyarbakır Sur içinde gerçekleştirdik. Bir sonraki buluşmamızı inşallah Erzurumlu gençlerimizle yapmayı planlıyoruz. Millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz. Ne diyorlar? Ne olacak bu gençlerin hali diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, güçlenen Türkiye'nin vatandaşları olarak kendilerini geleceğe hazırlıyor. Her açıdan daha donanımlı, özgüven ve ahlak sahibi, dava taşını gediğine koyacak bir gençlik geliyor. Kendilerine güvendiğimiz gençlerimizin başarı grafiği yükseliyor.