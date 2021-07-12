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    • Ekonomi
    • 12.07.2021 18:28
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    • 12.07.2021 18:28
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    Borsa İstanbul günü nasıl kapattı? Borsa neden düşüyor? | 12 Temmuz BIST 100 son durum!

    Borsa İstanbul'da yaşanan son gelişmeler haftanın ilk işlem gününde merak edilen konular arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 1.374,39 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,89 puan azalışla 1.374,39 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Peki, Borsa İstanbul günü nasıl kapattı? İşte 12 Temmuz BIST 100 son durum!

    AA
    Borsa İstanbul günü nasıl kapattı?

    Borsa İstanbul'da yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,89 puan azalışla 1.374,39 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Peki, Borsa İstanbul günü nasıl kapattı? İşte 12 Temmuz BIST 100 son durum!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,55 değer kaybederek günü 1.356,96 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,08 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,60 ile KOBİ Sanayi oldu.

    Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

        AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 35 ila yüzde 40,50 artış aralığında yer aldı.
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