Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? 12 Temmuz CANLI döviz kurları! Dolar, euro, sterlin kaç TL?

Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları günün ilk saatlerinden bu yana merakla araştırılıyor ve özellikle de kapanış saatlerinde artışa geçiyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,6620 liradan, avro 10,2860 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6600 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2800 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar, euro, sterlin kaç TL? İşte alış satış fiyatları son gelişmeler

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?