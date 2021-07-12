Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? 12 Temmuz CANLI döviz kurları! Dolar, euro, sterlin kaç TL?

Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları günün ilk saatlerinden bu yana merakla araştırılıyor ve özellikle de kapanış saatlerinde artışa geçiyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,6620 liradan, avro 10,2860 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6600 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2800 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar, euro, sterlin kaç TL? İşte alış satış fiyatları son gelişmeler
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 azalışla 456,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,25 değer kaybıyla 15.647 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 düşüşle 7.074 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,42 gerileyerek 8.741 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 azalışla 6.486 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 25.015 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 1,1871 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1'i aşan artışlar kaydeden pay piyasalarının yeni haftaya kar satışlarıyla başladığını bildirdi.