Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.07.2021 16:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2021 16:56
    ABONE OL

    Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? 12 Temmuz CANLI döviz kurları! Dolar, euro, sterlin kaç TL?

    Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri piyasalardaki gelişmeleri merak edenler tarafından sık sık araştırılıyor. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 8,6285-8,7324 aralığında hareket eden dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,3 değer kaybederek cuma gününü 8,6631'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar, euro, sterlin kaç TL? İşte 12 Temmuz canlı döviz kurlarında son durum

    Bugün dolar ve euro ne kadar oldu?

    Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları günün ilk saatlerinden bu yana merakla araştırılıyor ve özellikle de kapanış saatlerinde artışa geçiyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,6620 liradan, avro 10,2860 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6600 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2800 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar, euro, sterlin kaç TL? İşte alış satış fiyatları son gelişmeler

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 azalışla 456,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,25 değer kaybıyla 15.647 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 düşüşle 7.074 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,42 gerileyerek 8.741 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 azalışla 6.486 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 25.015 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 1,1871 seviyesinden işlem görüyor.

    Analistler, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1'i aşan artışlar kaydeden pay piyasalarının yeni haftaya kar satışlarıyla başladığını bildirdi.

        Bu hafta, salı Almanya ve ABD'de enflasyon, çarşamba Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ile cuma Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

        ASYA BORSALARI ALICILI SEYRETTİ

        Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

        Analistler, geçen hafta küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarıyla artan belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına yönelik tedirginlikler öne çıksa da yeni haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini söyledi.

        Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) attığı zorunlu karşılık adımının piyasaları likidite anlamında desteklediğini belirten analistler, PBoC'un, 15 Temmuz'da itibaren geçerli olacak şekilde zorunlu karşılık oranlarını 0,5 puan düşürmesinin ardından piyasaya 1 trilyon yuanlık likidite sağlanacağının tahmin edildiğini ifade etti.

        Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da çekirdek makine siparişleri mayısta, bir önceki aya göre yüzde 7,8 artarak beklentileri aştı.

        Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,67 artışla 3.547 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yüzde 0,83 yükselişle 7.333 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,89 değer kazancıyla 3.246 puandan kapattı.

            Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,25 primle 28.569 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,02 azalışla 110,12 seviyelerinde dengelendi.

            Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,44 artışla 52.614 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,76 yükselişle 27.482 seviyelerinde bulunuyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Pınar Gültekin davasında hareketli anlar
            Haberler Ekonomi Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? 12 Temmuz CANLI döviz kurları! Dolar, euro, sterlin kaç TL?