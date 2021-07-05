Memur maaşı hesaplama: Hangi meslek ne kadar maaş zammı alacak? İşte 2021 Temmuz en düşük ve en yüksek memur maaşı

Memur maaşı hesaplama işlemi hakkında araştırmalar sabah saatleriyle yoğunluk kazandı. Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları bugün belli oluyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı netlik kazanacak. Bu kapsamda meslek gruplarına göre en düşük ve en memur emekli maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken araştırmalar sabah saatleriyle hız kazandı. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Peki, hangi meslek ne kadar maaş zammı alacak? İşte 2021 Temmuz en düşük ve en yüksek memur maaşı