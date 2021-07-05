Evde bakım aylığına ne kadar zam yapılacak? Evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel tablo

Emekli ve memurların yanı sıra evde bakım aylığı maaşı yüz binlerce vatandaş aldığı aylıklara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanmış olacak. Peki, evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım aylığına ne kadar zam yapılacak? İşte güncel tablo

ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

EMEKLİYE ZAM MEMURA FARK

Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.45 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3 +5.45 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 5.45 enflasyon farkı ödenecek.

En düşük memur maaşı 4330 TL olurken en düşük memur emeklisi maaşı 3.276 TL'ye yükseldi

En düşük esnaf Bağkur maaşı 2.350 TL oldu

En düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı 2.625 liraya çıktı…

İşte tahminlere göre emekli ve memur maaşlarına yapılacak tahmini zam oranı;