Evde bakım aylığına ne kadar zam yapılacak? Evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel tablo

Emekli ve memurların yanı sıra evde bakım aylığı maaşı yüz binlerce vatandaş aldığı aylıklara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanmış olacak. Peki, evde bakım maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım aylığına ne kadar zam yapılacak? İşte güncel tablo
ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
EMEKLİYE ZAM MEMURA FARK
Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.45 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3 +5.45 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 5.45 enflasyon farkı ödenecek.
En düşük memur maaşı 4330 TL olurken en düşük memur emeklisi maaşı 3.276 TL'ye yükseldi
En düşük esnaf Bağkur maaşı 2.350 TL oldu
En düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı 2.625 liraya çıktı…
İşte tahminlere göre emekli ve memur maaşlarına yapılacak tahmini zam oranı;
FARUK ERDEM
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakam açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 6 aylık endeks değişimi yüzde 8.45 oldu. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış oldu. Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Mmemurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
KİM, NE ALACAK?
- EMEKLİYE EN AZ 1.867 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2.350, çiftçide 1.867 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 memur emeklisinde 3.275 liraya çıktı.
- MEMURA EN AZ 4330 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.
- YAŞLIYA … TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 828 liraya çıktı.
- ENGELLİYE 662-992 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.
- EVDE BAKIMA 1.798 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.