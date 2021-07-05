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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 10:38
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    • 05.07.2021 10:39
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    Memur aile çocuk yardımı kaç TL? Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar?

    Memur maaş zammının açıklanmasının ardından gözler memur aile yardımına çevrildi. Memur aile çocuk yardımı ne kadar sorusuna yanıt aranıyordu. Yılın ilk 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur aile yardımı ne kadar sorusuna cevap aranıyor. Peki; memur aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar oldu? Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Devlet memurlarının maaşlarına yapılan ek bir ödeme bulunmaktadır. Evli olan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği veriliyor. Bu yardım çocuk sayısına göre de değişiklik gösterebiliyor. Peki; memur aile yardımı ne kadar oldu? 2021 Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına zam yapıldı. Memur maaş zammından etkilenecek bir ödenek de aile yardımı olacak. İşte; memur aile, eş, çocuk yardımı zammı hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar oldu? Temmuz 2021 aile yardımı kaç TL?

    Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar oldu? 2021 aile yardımı ne kadar oldu? Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, son 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu orana göre memur ve emeklilerin 6 ay boyunca alacağı zamlı maaş da belirlenecek. Bu ödemelerin yanı sıra diğer ek ödemelerde de değişiklik yaşanacak. Peki; memur aile yardımı ne kadar oldu? İşte; Temmuz 2021 memur aile yardımı hakkında son detaylar!

    2021 TEMMUZ MEMURLARA AİLE YARDIMI NE KADAR OLDU?

    Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak.

    Eş yardımı 405,73,

    0-6 yaş çocuk yardımı 89,24,

    6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak.

    6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

    MEMUR AİLE YARDIMI NE KADARDI?

    SGK kaydı olmayan, çalışmayan eşi olan bir devlet memurunun maaşında, Aile Yardımı adı altında 2021 yılında 376,83 TL ilave bulunuyor.

    01.01.2021–30.06.2021 71,55 TL

        ÇOCUK YARDIMI NE KADARDI?

        Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı da memurlara ödenen maaş kalemlerinden birisi. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük yada büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.

        1. 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 82,89 TL ödeniyor.

        2. 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 41,45 TL ödeniyor.

        3. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 124,34 TL ödeniyor.

        4. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 62,17 TL ödeniyor.

        MEMUR AİLE YARDIMINI KİM ALABİLİR?

        1) Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,

        2) Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,

        3) Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,

        4) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.

        AİLE YARDIMI KİMLERE ÖDENMEZ?

        1) Evlenen çocuklar ve çalışan veya emekli maaşı alan eş için,

        2) 25 yaşını dolduran çocuklar için, (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışama derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

        3) Kendi hesabına ticaret yapan/gerçek-tüzel kişiler yanında menfaat karşılığı çalışan çocuklar için, (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

        4) Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için ödenmez.

            AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNİN KESİLECEĞİ HALLER!

            657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesine göre aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde aile yardımı ödeneği kesilmektedir:

            1- Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü halinde takip eden ay başından itibaren kaybeder.

            2- Çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkı ise;

            a- Ölümü,

            b- Evlenmesi,

            c- 25 yaşını doldurması (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

            ç- Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışması (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), hallerinde, bu hallerin vuku bulduğu tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir.

            657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinde burs alan veya Devletçe okutulan çocuklara aile yardımı ödeneği verilemez ifadesi yer almakla birlikte, 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 11inci maddesine istinaden, 15.07.2012 tarihinden itibaren, çocuk için verilen aile yardımı ödeneği, burs alan ve devletçe okutulan çocuklara bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartların taşınması halinde, aynı usul ve esaslar dahilinde ödenebilmektedir. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne göre 1/1/2014–31/12/2015 tarihleri arasında da burs alan ve devletçe okutulan çocuklara bu ödenek aynen verilmeye devam edilecektir.
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