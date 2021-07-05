Memur aile çocuk yardımı kaç TL? Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar?

Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar oldu? 2021 aile yardımı ne kadar oldu? Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, son 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu orana göre memur ve emeklilerin 6 ay boyunca alacağı zamlı maaş da belirlenecek. Bu ödemelerin yanı sıra diğer ek ödemelerde de değişiklik yaşanacak. Peki; memur aile yardımı ne kadar oldu? İşte; Temmuz 2021 memur aile yardımı hakkında son detaylar!
2021 TEMMUZ MEMURLARA AİLE YARDIMI NE KADAR OLDU?
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak.
Eş yardımı 405,73,
0-6 yaş çocuk yardımı 89,24,
6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.
MEMUR AİLE YARDIMI NE KADARDI?
SGK kaydı olmayan, çalışmayan eşi olan bir devlet memurunun maaşında, Aile Yardımı adı altında 2021 yılında 376,83 TL ilave bulunuyor.
01.01.2021–30.06.2021 71,55 TL