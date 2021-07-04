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    • Ekonomi
    • 04.07.2021 16:34
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    • 04.07.2021 16:34
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    Şube müdürü maaşları enflasyon zammı ile kaç TL oldu? Temmuz 2021 en düşük ve en yüksek şube müdürü maaşı ne kadar?

    Temmuz 2021 şube müdürü maaş zamlarının belli olacağı 6 aylık enflasyon oranı için beklenen gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran enflasyon verileri ile birlikte şube müdürü maaşlarına yapılacak zam oranı da kesinleşmiş olacak. Bu kapsamda, geçtiğimiz ay başında duyurulan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 olarak belirlenmişti. Bu orana göre, Haziran enflasyonu sıfır dahi çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam netleşmiş oldu. Peki, Zamlı şube müdürü maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2021 en düşük ve en yüksek şube müdürü maaşı ne kadar oldu 2021? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    Şube müdürü maaşları yeni zam 2021 kaç para oldu?

    Şube müdürü maaşı ne kadar oldu? sorusu merak edilerek sorgulanmaya başlandı. Milyonların beklediği zam müjdesi için beklenen gün geldi çattı. Emekli, işçi, memur, engelli, yaşlı milyonlarca vatandaş bu zamdan yararlanabilecek. 2021 Temmuz Şube müdürleri ne kadar maaş alacaklar? 6 aylık enflasyon farkının açıklanması ile beraber Şube müdürü maaşlarına da zam geldi. İşte 2021 Temmuz zamlı Şube müdürü maaşları!

    EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplaması yapıldı. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşları 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesaplandı.

    Buna göre de milyonlarca vatandaşın cebine girecek olan temmuz maaşları hesaplandı. İşte yaklaşık 18,5 milyon vatandaşın alacağı yeni maaşlar…

    TABAN AYLIKLAR Mevcut: % 6.39 - % 7.67
    Esnaf emeklisi : 2.167 - 2.305,47 - 2.333,21 TL
    Çiftçi emeklisi: 1.722 - 1.832,04 - 1.854,07 TL

    SSK (2000 öncesi emekli olan): 2.419,77 - 2.574,39 - 2.605,37 TL
    Memur emeklisi: 3.020,66 - 3.213,68 - 3.252,34 TL
    Memur (En düşük) 3.993 - 4.248,15 - 4.299,26 TL

    FARK KESİNLEŞTİ

    Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa
    memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu.

    Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

    Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek.

    Gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 459 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 184 liradan 7 bin 643 liraya çıkacak.

    Beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş ek ödeme dahil 7 bin 735 liraya çıkacak. Buna göre emeklilerin gelirinde 551 liraya varan artış görülecek.

        5 TEMMUZ PAZARTESİ NE OLACAK?

        13 milyon emeklinin maaşı artacak
        3,5 milyon memura yeni maaş gelecek

        Kıdem tazminatı tavanı yükselecek
        Milyonlarca emekli ikinci ikramiyesini alacak

        Yaşlılık aylığı artacak
        Evde bakım maaşı yenilenecek
        Engelli maaşı artırılacak

        KİM, NE ALACAK?

        EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:
        En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

        MEMURA EN AZ 4.299 TL:
        Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

        DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.

        YAŞLIYA 822 TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.

        ENGELLİYE 656-984 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.

        EVDE BAKIMA 1.785 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.
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        Haberler Ekonomi Şube müdürü maaşları enflasyon zammı ile kaç TL oldu? Temmuz 2021 en düşük ve en yüksek şube müdürü maaşı ne kadar?