Şube müdürü maaşları enflasyon zammı ile kaç TL oldu? Temmuz 2021 en düşük ve en yüksek şube müdürü maaşı ne kadar?

Şube müdürü maaşı ne kadar oldu? sorusu merak edilerek sorgulanmaya başlandı. Milyonların beklediği zam müjdesi için beklenen gün geldi çattı. Emekli, işçi, memur, engelli, yaşlı milyonlarca vatandaş bu zamdan yararlanabilecek. 2021 Temmuz Şube müdürleri ne kadar maaş alacaklar? 6 aylık enflasyon farkının açıklanması ile beraber Şube müdürü maaşlarına da zam geldi. İşte 2021 Temmuz zamlı Şube müdürü maaşları!
EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplaması yapıldı. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşları 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesaplandı.
Buna göre de milyonlarca vatandaşın cebine girecek olan temmuz maaşları hesaplandı. İşte yaklaşık 18,5 milyon vatandaşın alacağı yeni maaşlar…
TABAN AYLIKLAR Mevcut: % 6.39 - % 7.67
Esnaf emeklisi : 2.167 - 2.305,47 - 2.333,21 TL
Çiftçi emeklisi: 1.722 - 1.832,04 - 1.854,07 TL
SSK (2000 öncesi emekli olan): 2.419,77 - 2.574,39 - 2.605,37 TL
Memur emeklisi: 3.020,66 - 3.213,68 - 3.252,34 TL
Memur (En düşük) 3.993 - 4.248,15 - 4.299,26 TL
FARK KESİNLEŞTİ
Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa
memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu.
Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek.
Gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 459 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 184 liradan 7 bin 643 liraya çıkacak.
Beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş ek ödeme dahil 7 bin 735 liraya çıkacak. Buna göre emeklilerin gelirinde 551 liraya varan artış görülecek.