Emekli, memur, işçi, yaşlı, engelli milyonları ilgilendiriyor, en düşüğü 984,55 TL! 5 Temmuz son dakika haberleri emekli memur zam haberi!

KİM, NE KADAR ALACAK?

- EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

- MEMURA EN AZ 4.299 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

- DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.

- YAŞLIYA 822 TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.

- ENGELLİYE 656-984 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.

- EVDE BAKIMA 1.785 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.