Emekli, memur, işçi, yaşlı, engelli milyonları ilgilendiriyor, en düşüğü 984,55 TL! 5 Temmuz son dakika haberleri emekli memur zam haberi!

Milyonlara zam müjdesi! 5 Temmuz günü saat 10'da Haziran enflasyonu açıklanacak. Böylece 6 aylık miktar meydana çıkmış olacak. Milyonlarca emekli ve memur bu rakama kilitlenmiş durumda. Peki miktar kaç olacak. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam günü gelip çattı. Yarın saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakamla eş güdümlü bu senenin ilk 6 ayının seviyesi da meydana çıkmış olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ilaveten ihtiyarların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ek ödemelerine tesir edecek.
KİM, NE KADAR ALACAK?
- EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.
- MEMURA EN AZ 4.299 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.
- DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.
- YAŞLIYA 822 TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.
- ENGELLİYE 656-984 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.
- EVDE BAKIMA 1.785 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.
TABAN AYLIKLAR
Mevcut % 6.39 (5 aylık) % 7.67 (Tahmini)
Esnaf emeklisi 2.167 2.305,47 2.333,21
Çiftçi emeklisi 1.722 1.832,04 1.854,07
SSK (2000 öncesi emekli olan) 2.419,77 2.574,39 2.605,37
Memur emeklisi 3.020,66 3.213,68 3.252,34
Memur (En düşük) 3.993 4.248,15 4.299,26