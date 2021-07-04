Muhalefeti üzecek rapor açıklandı! Pandemiye rağmen büyük başarı! Satın alma gücünde 13. sıradayız

Akıllıoğlu bu verinin önemini ise şöyle açıkladı: Bir başka deyişle ABD'de yaşayan bir kişinin 28 bin 200 dolar yıllık gelir ile sahip olduğu hayat standardını, Türkiye'de yaşayan bir kişi 8 bin 600 dolar gelir ile sağlayabilmekte. Türkiye'nin dahil olduğu ve Çin, Rusya, Endonezya, Brezilya, Meksika, Malezya, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Sırbistan gibi ülkelerin de içinde bulunduğu 'üst orta gelir grubu' ülkeleri 2020 kişi başı satın alma gücü sıralamasında; Rusya 28 bin 213 dolarla birinci, Türkiye 28 bin 120 dolarla ikinci, Malezya 27 bin 881 dolarla üçüncü sırayı almıştır.