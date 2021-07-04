Enflasyon zammı son dakika İmam ve Vaiz maaşı ne kadar oldu 2021? En düşük-en yüksek zamlı Vaiz ve İmam maaşı ne kadar?

Memur ve emekli maaşları hesaplara yatıyor. 2021 yılının ikinci zamlı maaşını alacak memurlar ve emekli memurlar maaş sorgulamasına başladı. TÜİK'in açıklayacağı Haziran enflasyon verileri ile birlikte vaiz maaşlarına ve imam aylıklarına yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Bu bağlamda, geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 olarak açıklanmıştı. Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Peki, 2021 İmam maaşları ne kadar oldu? Enflasyon zammı sonrası 2021 imam ve emekli imam maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 İmam ve vaiz maaşları...
VAİZ VE İMAM MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
2020 Temmuz ayında (1/4) Vaiz maaşları 5.536 liradan 5.854 liraya, imam maaşları ise 3.272 liradan 3.460 liraya yükselmişti. 2021 Temmuz ayında zamlı maaşlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa
memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.