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    • Ekonomi
    • 04.07.2021 15:06
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    • 04.07.2021 15:06
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    Enflasyon zammı son dakika İmam ve Vaiz maaşı ne kadar oldu 2021? En düşük-en yüksek zamlı Vaiz ve İmam maaşı ne kadar?

    Temmuz 2021 imam ve vaiz maaş zamlarının belli olacağı 6 aylık enflasyon oranı için geri sayım tamamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran enflasyon verileri ile birlikte vaiz maaşlarına ve imam aylıklarına yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Bu bağlamda, geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 olarak açıklanmıştı. Buna göre, Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Peki, Zamlı Vaiz ve İmam maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 en düşük ve en yüksek Vaiz ve İmam maaşı ne kadar oldu 2021? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İmam ve Vaiz maaşı ne kadar oldu 2021?

    Memur ve emekli maaşları hesaplara yatıyor. 2021 yılının ikinci zamlı maaşını alacak memurlar ve emekli memurlar maaş sorgulamasına başladı. TÜİK'in açıklayacağı Haziran enflasyon verileri ile birlikte vaiz maaşlarına ve imam aylıklarına yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Bu bağlamda, geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 olarak açıklanmıştı. Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Peki, 2021 İmam maaşları ne kadar oldu? Enflasyon zammı sonrası 2021 imam ve emekli imam maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 İmam ve vaiz maaşları...

    VAİZ VE İMAM MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    2020 Temmuz ayında (1/4) Vaiz maaşları 5.536 liradan 5.854 liraya, imam maaşları ise 3.272 liradan 3.460 liraya yükselmişti. 2021 Temmuz ayında zamlı maaşlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

    Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa
    memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

        KİM, NE ALACAK?

        MEMURA EN AZ 4.299 TL:

        Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

        EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:

        En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

        DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.
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        Haberler Ekonomi Enflasyon zammı son dakika İmam ve Vaiz maaşı ne kadar oldu 2021? En düşük-en yüksek zamlı Vaiz ve İmam maaşı ne kadar?