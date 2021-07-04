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    • Ekonomi
    • 04.07.2021 16:31
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    • 04.07.2021 16:32
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    Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, zamlı mı ödenecek?

    Milyonlarca kiişi gündemde yoğun bir şekilde Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 2018 yılından buy ana Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, zamlı mı ödenecek? Kurban Bayramı’na az bir zaman kala heyecan dolu bekleyiş başladı ve bir yandan da masraflar için bütçesini ayarlayan yaklaşık 13 milyon emekli ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2021?

    Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, zamlı mı ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı'nı merakla bekleyen Müslüman vatandaşlardan emekli olanlar ise ikramiyeleri için gün saymaya başladı. Her bayram aldıkları ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu mu?

    KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

    Kurban Bayramı bu yıl 20-24 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz tarihinin arefe günü olması nedeniyle ikramiyelerin bir hafta öncesinde yani 12-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

    KİMLERE İKRAMİYE VERİLECEK?

    Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.

        İkramiyeyi alabilmek için maaşın, bayramın kutlanacağı ay olan temmuz ayı içerisinde bağlanması gerekmekte.İkramiyeyi alabilmek için maaşın, bayramın kutlanacağı ay olan temmuz ayı içerisinde bağlanması gerekmekte.Eğer temmuz ayında emekli aylığı bağlanırsa, bayram ikramiyesinden yararlanabileceksiniz. Öte yandan, emekli aylığı temmuz ayından sonra bağlanırsa 2022'den itibaren bayram ikramiyesi alınabilir. Bu yılın ikramiyesi alınamaz.

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

        Emekliye bin 100 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlıyor 23 Temmuz'da sona eriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasıyla net tarih belli olacak.Öte yandan 6 aylık enflasyon verilerinin temmuz ayının başında açıklanmasıyla maaşlara yapılacak zamlar belli olacak.
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        Haberler Ekonomi Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, zamlı mı ödenecek?