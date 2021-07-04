Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, zamlı mı ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı'nı merakla bekleyen Müslüman vatandaşlardan emekli olanlar ise ikramiyeleri için gün saymaya başladı. Her bayram aldıkları ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu mu?
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2021?
Kurban Bayramı bu yıl 20-24 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz tarihinin arefe günü olması nedeniyle ikramiyelerin bir hafta öncesinde yani 12-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
KİMLERE İKRAMİYE VERİLECEK?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.