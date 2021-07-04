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    • Ekonomi
    • 04.07.2021 16:16
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    • 04.07.2021 16:16
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    Hemşire maaşı kaç TL? Temmuz memur zammı ile en düşük- en yüksek emekli hemşire maaşı son dakika ne kadar oldu 2021?

    2021 Temmuz zammı emekli hemşire maaşı kaç TL? Milyonlarca memur ve emeklinin dört gözle beklediği maaş zammı için beklenen gün geldi. 5 Temmuz günü Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin zam farkı ortaya çıkacak. Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardımları kapsıyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran enflasyon verileri ile birlikte emekli hemşire maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Peki, Enflasyon zammı ile emekli hemşire maaşı kaç TL oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek hemşire maaşı ne kadar 2021? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Temmuz 2021 hemşire, emekli hemşire maaşı kaç TL oldu?

    Memur ve emekli maaşları belli oluyor. 2021 yılının ikinci zamlı maaşını alacak memurlar ve emekli memurlar maaş sorgulamasına başladı. TÜİK'in açıklayacağı Haziran enflasyon verileri ile birlikte vaiz maaşlarına ve imam aylıklarına yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Bu bağlamda, geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 olarak açıklanmıştı. Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Peki, 2021 emekli hemşire maaşları ne kadar oldu? Enflasyon zammı sonrası 2021 emekli hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 güncel maaş listesi!

    2021 TEMMUZ ZAMMI HEMŞİRE MAAŞI KAÇ TL?

    2021 Ocak ayı zammı sonrası Lisans mezunu (5/1) Hemşire maaşları 5.465 TL'de 5.868TL'ye yükselmişti. 2021 Temmuz zammı sonrası yeni hemşire maaşı 6.296 TL'ye yükselecek.

    KİM, NE ALACAK?

    EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:

    En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

    MEMURA EN AZ 4.299 TL:

    Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

    DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.

        ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

        Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa
        memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

        EMEKLİ MEMURLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?

        Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.

        MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

        Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır. Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik göstermektedir.
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