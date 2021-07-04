Hemşire maaşı kaç TL? Temmuz memur zammı ile en düşük- en yüksek emekli hemşire maaşı son dakika ne kadar oldu 2021?

Memur ve emekli maaşları belli oluyor. 2021 yılının ikinci zamlı maaşını alacak memurlar ve emekli memurlar maaş sorgulamasına başladı. TÜİK'in açıklayacağı Haziran enflasyon verileri ile birlikte vaiz maaşlarına ve imam aylıklarına yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Bu bağlamda, geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 olarak açıklanmıştı. Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Peki, 2021 emekli hemşire maaşları ne kadar oldu? Enflasyon zammı sonrası 2021 emekli hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 güncel maaş listesi!
2021 TEMMUZ ZAMMI HEMŞİRE MAAŞI KAÇ TL?
2021 Ocak ayı zammı sonrası Lisans mezunu (5/1) Hemşire maaşları 5.465 TL'de 5.868TL'ye yükselmişti. 2021 Temmuz zammı sonrası yeni hemşire maaşı 6.296 TL'ye yükselecek.
KİM, NE ALACAK?
EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:
En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 4.299 TL:
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.
DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.