Polis zamlı maaşları son dakika ne kadar oldu? Enflasyon Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar 2021?

Polis maaşları ne kadar oldu? sorusu merak edilerek sorgulanmaya başlandı. Milyonların beklediği zam müjdesi için geri sayım bitti. Emekli, işçi, memur, engelli, yaşlı milyonlarca vatandaş bu zamdan faydalanabilecek. 2021 Temmuz ayında polis memurları ne kadar maaş alacak? 6 aylık enflasyon farkının açıklanması ile beraber polis memur maaşlarına da zam geldi. İşte 2021 Temmuz zamlı polis memuru maaşları!
POLİS MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk 5 ayında tüketici enflasyonu 6.39'a ulaştı. Beklentilere göre ise 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyonun yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Bu durumda polis maaşlarına 7.3 oranında zam yapılması bekleniliyor.
ENFLASYON ZAM FARKI NETLEŞTİ!
Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa
memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.