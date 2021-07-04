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    • Ekonomi
    • 04.07.2021 17:29
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    • 04.07.2021 17:29
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    Polis zamlı maaşları son dakika ne kadar oldu? Enflasyon Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar 2021?

    Polis zamlı maaşları son dakika ne kadar oldu? Sorusu enflasyon gündemiyle merak edilen konulardan biri oldu. Temmuz 2021 polis memuru maaş zamlarının belli olacağı 6 aylık enflasyon oranı için beklenen gün geldi. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran enflasyon verileri ile polis maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olmuş olacak. Geçtiğimiz ay 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 olarak belirlenmişti. Bu bağlamda, Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam ceplere yansıyacak. Peki, zamlı polis memuru maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2021 en düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar 2021? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Polis zamlı maaşları son dakika ne kadar oldu?

    Polis maaşları ne kadar oldu? sorusu merak edilerek sorgulanmaya başlandı. Milyonların beklediği zam müjdesi için geri sayım bitti. Emekli, işçi, memur, engelli, yaşlı milyonlarca vatandaş bu zamdan faydalanabilecek. 2021 Temmuz ayında polis memurları ne kadar maaş alacak? 6 aylık enflasyon farkının açıklanması ile beraber polis memur maaşlarına da zam geldi. İşte 2021 Temmuz zamlı polis memuru maaşları!

    POLİS MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk 5 ayında tüketici enflasyonu 6.39'a ulaştı. Beklentilere göre ise 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyonun yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Bu durumda polis maaşlarına 7.3 oranında zam yapılması bekleniliyor.

    ENFLASYON ZAM FARKI NETLEŞTİ!

    Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa
    memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

        KİM, NE ALACAK?

        MEMURA EN AZ 4.299 TL:

        Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

        EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:

        En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

        NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAĞIM?

        Ne kadar emekli maaşı alacağım sorusunun cevabı için aşağıdaki linke tıklayarak SGK'nın internet sitesindeki hesaplama robotunu kullanmak gerekiyor. Ancak toplam hizmet günü 3600 günden az ise aylık hesaplaması yapılamıyor.

        Ne kadar emekli maaşı alınacağının öğrenebilmesi için T.c. kimlik no, SSK sicil no, baba adı, doğum tarihi ve nüfusa kayıtlı olunan il bilgilerinin sisteme girilmesi gerekiyor. Bu bilgiler girildikten sonra sistem emekli olduğunuzda size bağlanacak olan yaşlılık aylığını hesaplıyor.

        ENFLASYON RAKAMLARI MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

        Enflasyonun ilk 6 aylık dönemde yüzde 6.44 oranında gerçekleşmesi hâlinde BAĞ-KUR ve SSK emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 6.44 oranında artacak. Böylece, 2000 öncesi emekliler için en düşük SSK emekli aylığı 155 Türk lirası artışla 2 bin 575 Türk lirasına, tarım BAĞ-KUR'lu aylığı 107 Türk lirası artışla 1769 Türk lirasına, esnaf BAĞ-KUR aylığı ise 113 Türk lirası artışla 1875 Türk lirasına yükselecek.

        2000'den sonra en düşük SSK emekli aylığının normalde şu an 1447 Türk lirası olması gerekiyor. Fakat, geçen sene emekli aylıklarında alt sınır 1500 Türk lirasına yükseltildiği için bu yılın ocak – haziran döneminde 1500 Türk lirası aylık aldılar.

        2000'den sonra emekli olan SSK'lıların en düşük aylığına temmuzda, 1447 Türk lirası baz alınarak artış yapılacak. Bu şekilde 40 Türk lirası artarak 1540 Türk lirası olacak.
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        Haberler Ekonomi Polis zamlı maaşları son dakika ne kadar oldu? Enflasyon Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar 2021?