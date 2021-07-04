Polis zamlı maaşları son dakika ne kadar oldu? Enflasyon Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar 2021?

KİM, NE ALACAK?

MEMURA EN AZ 4.299 TL:



Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:



En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.