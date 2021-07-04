Emekli profesör maaşı ne kadar? 2021 enflasyon zammı sonrasında zamlı emekli profesör maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplaması yapıldı. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşları 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesaplandı.

Buna göre de milyonlarca vatandaşın cebine girecek olan temmuz maaşları hesaplandı. İşte yaklaşık 18,5 milyon vatandaşın alacağı yeni maaşlar…

TABAN AYLIKLAR Mevcut: % 6.39 - % 7.67

Esnaf emeklisi : 2.167 - 2.305,47 - 2.333,21 TL

Çiftçi emeklisi: 1.722 - 1.832,04 - 1.854,07 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan): 2.419,77 - 2.574,39 - 2.605,37 TL

Memur emeklisi: 3.020,66 - 3.213,68 - 3.252,34 TL

Memur (En düşük) 3.993 - 4.248,15 - 4.299,26 TL