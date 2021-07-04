TÜİK ile TEFE TÜFE enflasyon oranları son dakika açıklandı mı? Haziran ayı TÜİK enflasyon rakamları belli oldu mu 2021?

Haziran ayı enflasyon oranı için beklenen gün geldi. Vatandaşlar tarafından TÜİK aracılığıyle her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeler merak edilip araştırılıyor. Bu rakamların belli olmasının ardından milyonlarca kişinin maaşlarına yapılacak zam tutarı da netleşmiş olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TEFE TÜFE 2021 Haziran ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son dakika haberinin detayları!
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyon oranları, 5 Haziran Pazartesi günü sabah saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın 6. verisi de belli olacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,03, en yüksek yüzde 2 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış göstermişti.