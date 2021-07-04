Küresel çete ve içerdeki bağlantıları bizi durduramıyor! Türkiye komşularına 6 ayda 9,1 milyar dolarlık ihracat yaptı

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 3 milyar 904 milyon 997 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 629 milyon 416 bin dolarla Bulgaristan, 1 milyar 265 milyon 673 bin dolarla Yunanistan, 997 milyon 238 dolarla İran ve 689 milyon 926 bin dolarla Suriye ve 652 milyon 802 bin dolarla Gürcistan takip etti.