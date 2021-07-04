Küresel çete ve içerdeki bağlantıları bizi durduramıyor! Türkiye komşularına 6 ayda 9,1 milyar dolarlık ihracat yaptı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk 6 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 105 milyar dolara çıkararak rekora imza atan Türkiye, komşularına da ihracatını artırdı.
Türkiye, ocak-haziran döneminde İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a 9 milyar 140 milyon 56 bin dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 6 milyar 695 milyon 978 dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,5 arttı.
Söz konusu dönemde en fazla ihracat 3 milyar 904 milyon 997 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 629 milyon 416 bin dolarla Bulgaristan, 1 milyar 265 milyon 673 bin dolarla Yunanistan, 997 milyon 238 dolarla İran ve 689 milyon 926 bin dolarla Suriye ve 652 milyon 802 bin dolarla Gürcistan takip etti.